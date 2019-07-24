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Хуситы показали, как умеют ждать и обращать саудовских военных в бегство

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Очередная видеонарезка о ведении боевых действий в Йемене показывает, как представители вооружённой группировки «Ансар Аллах» (упрощённо – хуситы) умею выбирать позиции и ждать. На одном из этапов видео показано, как хуситы попросту дожидаются появления на вершине горного плато бронемашины саудовской армии и наносят по ней удар из ПТРК.

Хуситы показали, как умеют ждать и обращать саудовских военных в бегство



Машина загорается, к ней пытаются подбежать военнослужащие саудовской коалиции, но хуситы открывают огонь из пулемётов.

В другом сюжете того же ролика показано, как вооружённые представители «Ансар Аллах» заняли господствующие высоты у одного из военных объектов всё той же саудовской коалиции. Огонь ведётся из миномётов и гранатомётов с нескольких направлений. Причём первым делом удары наносятся по воротам базы, расположенной в пустынной местности. На нескольких различных кадрах видно, как саудовские военнослужащие пытаются спастись бегством.

Зачастую саудовские военные понимают бегство как единственный для себя вариант, а потому бросают вполне ремонтопригодную военную технику, включая танки Abrams.

Обращает на себя внимание тот факт, что бронемашины саудовской армии и союзников перемещаются чаще всего по одиночке – без какого-либо прикрытия. При этом, судя по кадрам, хуситы успевают занять именно господствующие высоты, чтобы оттуда вести фактически расстрел автомобилей, превращающихся в мишени на открытой (простреливаемой) местности.

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