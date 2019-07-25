Военные грузовики. Компания Rheinmetall MAN Military Vehicles наращивает производство

Грузовик HX4SM 10x10 производства Rheinmetall MAN Military Vehicles австралийской армии с частью моста Dry Support Bridge компании Williams Fairey Engineering Limited

Грузовик НХ 6х6 немецкой армии с незащищенной кабиной

Грузовые варианты

НХ40М для австралийской армии с защищенной кабиной, которая откидывается вперед для получения доступа к двигателю

Специализированные варианты

С целью выполнения растущего числа местных и зарубежных контрактов компания Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) наращивает производство военных грузовиков на своем заводе в Австрии. Помимо производства военных грузовиков, завод в Вене также наготавливает некоторое количество гражданских машин. Две производственные линии способны изготавливать 11 грузовиков в день но, по словам управляющего директора RMMV-Austria, темпы производства должны возрасти до 14 машин в день.Военные грузовики повышенной проходимости в основном относятся к серии НХ; заключены контракты более чем на 12000 таких машин. Серия НХ появилась в 2003 году и с тех пор непрерывно развивалась. Новейший вариант НХ2 был впервые показан в 2012 году. Первым подтвержденным заказчиком этой версии стала Австралия.RMMV изготавливает комплектное шасси, силовой блок с дизельным двигателем и затем устанавливает трехместную двухдверную кабину, которая имеет улучшенную электромагнитную совместимость.Грузовики серии НХ имеют бескапотную компоновку. Кабина может быть либо незащищенной (стандартный вариант), подготовленной для установки, но не оснащенной пассивной навесной броней, либо цельносварной, несущей с навесным бронированием, которую изготовитель назвал Integrated Armour Cabin (IAC). Последняя может оборудоваться убирающимся проволочным отсекателем, системой постановки завесы Rheinmetall Rapid Obscuring System (ROSY) или активной системой защиты. При необходимости кабина IAC может быть заменена незащищенной кабиной.Кабины IAC изготавливаются на заводе Rheinmetall в Германии и затем полностью покрашенные поставляются в Вену. В Вене кабина оборудуется приборами, органами управления водителя, системами кондиционирования и защиты от ОМП, после чего устанавливается на шасси.Одни заказчики получают комплектные машины с завода в Вене, а другие выбирают установку своего собственного грузового или специализированного функционального модуля с целью повышения уровня локализации и увеличения доли местной рабочей силы. Дополнительное оборудование кабины, например, системы связи, защищенный боевой модуль или в некоторых случаях дистанционно управляемый модуль вооружения, как правило, поставляются в рамках государственных заказов.Самым крупным заказчиком является Великобритания, которая по итогам конкурса выбрала серию НХ и подписала контракт с компанией MAN Truck and Bus на 7415 машин в конфигурациях 4x4, 6x6 и 8x8. Поставки были завершены на полгода раньше графика в середине 2013 года.Грузовые варианты оборудуются задней платформой с откидными бортами, дугами крыши и тентом, поставляемым британской Marshall; автоцистерну поставляет Fluid Transfer, а ремонтный модуль компания ЕКА.За исключением начальной партии грузовиков НХ, используемых для обучения водителей, весь британский парк имеет стандартную кабину, оснащенную навесной броней. Исходя из опыта эксплуатации и с целью повышения уровня защиты от реактивных гранат, по проекту Barricade они были оборудованы защищенным модулем вооружения и решетчатыми экранами.В сентябре 2018 года компания RMMV получила британский контракт стоимостью 43 миллиона евро на 382 модернизационных комплекта для улучшенной палетизированной системы Enhanced Pallet Loading System (EPLS), которая будет интегрирована в существующие грузовики серии НХ 8x8 британской армии. Поставки должны быть завершены к январю 2021 года.Помимо Великобритании, крупным заказчиком является Австралия, заказавшая 2536 машин в рамках проекта Project Land 121 (Overlander) Phase 3B, поставки по которому должны идти с 2016 по 2020 год. В сентябре 2018 года Австралия заказала по контракту Phase 5B стоимостью 430 миллионов евро дополнительные 1044 грузовика, поставки по нему пройду в 2020-2024 годы.Эти грузовики изготавливаются в Вене и затем направляются в Бремерхафен для отправки грузовым судном в Австралию. Грузовые варианты отправляются комплектными, но на самосвалы и тягачи все необходимое оборудование устанавливается в Австралии.Австралия эксплуатирует грузовики серии НХ2 в вариантах 4x4, 6x6, 8x8 и 10x10, большая часть последних идет в эвакуационно-ремонтной конфигурации, но небольшая часть оборудована мостом Dry Support Bridge (DSB) компании Williams Fairey Engineering Limited (WFEL). Машины 10x10 были собраны и испытаны в Великобритании и затем морем отправлены в Австралию. На них установлен задний строенный мост с гидропневматической подвеской и системой распределения нагрузки; с целью повышения маневренности задний мост имеет управляемые колеса.Другие зарубежные заказчики включают Данию, Венгрию, Ирландию, Кувейт, Новую Зеландию (варианты такие же как у Великобритании), Норвегию, Словакию, Швецию и Объединенные Арабские Эмираты. Также есть еще один неназываемый заказчик из азиатской страны, купивший более 800 машин серий 800 НХ и TG Mil. Норвегия и Швеция покупают машины у компании RMMV совместно.С целью соответствия потребностям немецкой армии UTF (Ungeschutze Transportrahraeuge — незащищенное транспортное средство) компания RMMV должна поставить 2271 грузовик на сумму 750 миллионов евро. Первая партия в количестве 558 грузовиков была поставлена в октябре 2018 года. Контрактом предусматривается смесь вариантов 6x6 (НХ42М) грузоподъемностью 5 тонн и 8x8 (НХ44М) грузоподъемностью 8 тонн; на них установлены стандартные незащищенные кабины.Вдобавок к обычным вариантам — грузовой, самосвал и эвакуационный — машины серии НХ используются в качестве тягачей, буксирующих полуприцепы, а также для более специализированных задач. Великобритания, например, использует НХ77 8x8 в качестве платформы для пусковой установки ракет «земля-воздух» MBDA Land Ceptor, шасси для радара ПВО компании Saab и базы для быстронаводимых мостов Rapidly Emplaced Bridge System. В январе 2019 года Швеция заказала 40 грузовиков серии НХ 8x8 для своих ракетных комплексов Patriot.Шведская компания ВАЕ Systems Bofors рассматривает вариант 8x8 в качестве платформы для своей 155-мм/52 калибра артиллерийской системы Archer, которая в настоящее время базируется на платформе с шарнирно-сочлененной рамой Volvo 6x6 ADT. Германия эксплуатирует более ранние варианты этого модельного ряда в качестве тягачей комплекса Patriot и вариант 8x8 в качестве шасси комплекса ПВО Roland.В машинах серии НХ используются общие компоненты для снижения эксплуатационных расходов; во время презентации компании RMMV было заявлено, что эти грузовики имеют самую большую нагрузку на переднюю ось в своем классе, до 11 тонн. Они могут быть поставлены в праворульной и леворульной конфигурациях, с рулевым управлением передних колес с гидроусилением (10x10 также имеет управляемые задние колеса). Они отличаются специально спроектированным шасси с рамой лестничного типа с листовыми рессорами и электронной архитектурой, адаптированной для военного автомобиля.На всех машинах установлены дизельные двигатели MAN мощностью до 650 л.с. (500 кВт), которые соответствуют строгим требованиям к выхлопам, включая Euro 6d. Трансмиссия зависит от варианта, она либо полностью автоматическая, либо с элементами автоматики. Как правило, оборудование включает устанавливаемую впереди лебедку и кран грузоподъемностью 8,7 тонн (при транспортировке грузов).Все заказчики до недавнего времени получали машины с завода компании RMMV в Вене, но есть возможность поставки в виде машинокомплектов для локальной сборки. Новейшим серийным вариантом является НХ2, но в RMMV начали работу над следующим поколением, которое пока носит название FTTF (Future Tactical Truck Family — перспективное семейство тактических грузовиков).