Малые ракетные корабли проекта 1234 "Овод" в процессе модернизации получат новую пассивную станцию радиотехнической разведки, позволяющую обнаруживать вражеские корабли по излучению радаров, сигналам радиостанций и других бортовых систем. Об этом сообщаю "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ РФ.Модернизированные МРК проекта 1234 "Овод" получат новую станцию радиоэлектронной разведки. Первая такая станция уже установлена на борту прошедшего модернизацию МРК "Смерч" из состава ТОФ. Она заменила старый комплекс "Титан", стоящий на МРК. Сообщается, что новинка уже прошла испытания, но ее название и точные тактико-технические характеристики не раскрываются.Известно, что новая станция работает без излучения сигнала - она просто отслеживает радиоэлектронную обстановку и отмечает ее изменения. Отраженные сигналы анализируются специальным приемником, который определяет класс плавсредства по конфигурации сигналов, которые в настоящее время хорошо известна. При этом сам МРК, не включающий основную РЛС, остается "невидимым" для других кораблей.На флоте заметили, что такая "невидимость" дает преимущество МРК перед кораблями вероятного противника, теоретически модернизированный "Овод" может подойти на дистанцию пуска ракет и к большому кораблю, даже авианосцу и поразить его, тем более, что на МРК вместо устаревших тяжелых П-120 "Малахит" устанавливаются комплексы "Уран" с ПКР Х-35, имеющие дальность стрельбы в 260 км. При этом МРК не обязательно знать точные координаты противника. ПКР Х-35 с головкой самонаведения самостоятельно обнаружит и поразит цель.Обновленные "Оводы" будут нести до 16 ПКР вместо прежних шести (по две счетверенные установки с каждого борта).