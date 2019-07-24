Тереза Мэй сложила полномочия премьера - Борис Джонсон их получил

Я отправляюсь к королеве заявить об отставке с поста премьер-министра и заявить, что моим преемником будет Борис Джонсон. Я поздравляю его с победой. Покидая Даунинг-стрит, я говорю спасибо. Спасибо всем, с кем я работала… Спасибо всему британскому народу, которому я была рада служить

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сложила свои полномочия, попросив освободить ее от занимаемой должности королеву Елизавету Вторую. Об этом сообщают британские СМИ.Тереза Мэй сложила с себя полномочия премьер-министра Великобритании. Перед этим она попрощалась с сотрудниками канцелярии, провела последнюю сессию ответов на вопросы парламентариев и отправилась в Букингемский дворец на аудиенцию к королеве, которая и освободила ее от занимаемой должности. Из дворца Мэй вышла обычным депутатом палаты общин от округа Мейденхэд. В данном качестве она продолжит заседать в парламенте. Напомним, что пост лидера партии она потеряла еще 7 июня.Перед посещением королевы Мэй поблагодарила народ за оказанную ей честь поработать премьер-министром.- заявила Мэй.Вслед за Мэй на аудиенцию к королеве отправился и Борис Джонсон, ставший накануне лидером правящей Консервативной партии. В соответствии с протоколом королева Великобритании Елизавета Вторая попросила Джонсона стать её 14-м премьер-министром и сформировать правительство, на что Джонсон конечно же ответил согласием.Ожидается, что новый кабинет министров Великобритании будет сформирован уже сегодня к вечеру. Ранее Джонсон в своей речи назвал приоритеты будущей политики, которую он будет проводить: осуществить Brexit, объединить партию и победить лейбористов, а также "придать энергии" стране.