Ликвидация Берии: кому была выгодна его смерть?

На протяжении почти полувека имя Лаврентия Павловича Берии связывали с массовыми незаконными репрессиями 1930-1950-х годов, массовыми расстрелами и депортациями, за ним закрепилась репутация архизлодея. Однако сегодня его деятельность расценивается многими не так однозначно, как это было в советские годы. До сих пор остаётся загадкой то, что произошло с Берией во второй половине июня 1953 года.Согласно официальной версии, 26 июня 1953 года Лаврентий Берия был арестован, на пленуме ЦК КПСС было сообщено о его деле как о деле врага народа. В конце декабря после окончания следствия его расстреляли.Писатель и журналист Елена Прудникова склонна считать, что в действительности к моменту суда Берии давно не было в живых. Никто из заслуживающих доверия людей после 26 июня живым его не видел. У автора публикаций на исторические темы есть все основания полагать, что Берия был не арестован, а убит.Какие доводы в пользу этой версии есть у Прудниковой? Зачем Хрущёв, по мнению журналиста, приказал убить Берию, тем самым совершив государственный переворот? Какую роль в ликвидации Берии сыграло ленинградское дело? Почему Хрущёв вместе со своей командой заговорщиков положил начало падению Советского Союза? Ответы на эти и другие вопросы: