Наш ответ HBO: Опубликован трейлер российского сериала "Чернобыль"

Российская творческая группа во главе с режиссёром Алексеем Мурадовым и сценаристом Валентином Спиридоновым подготовила "наш ответ" представителям компании HBO, отметившейся весьма противоречивым сериалом о событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС. Российские кинематографисты сняли отечественный вариант сериала «Чернобыль», посвящённый тем событиям.В сети уже опубликован трейлер нового фильма.Известно, что в главных ролях российского «Чернобыля» заняты такие актёры как Игорь Петренко, Александр Ильин, Надежда Михалкова, Мария Андреева, Александр Феклистов и др.По предварительным данным, фильм охватывает события, разворачивавшиеся в СССР с апреля по декабрь 1986-го и связанные с катастрофой на Чернобыльской атомной электростанции. Особое внимание в фильме уделяется тому, что иностранные спецслужбы проявляли интерес к работе ЧАЭС, о чём в своё время стало известно республиканскому отделу КГБ СССР (по Украине). В фильме повествуется о том, как сотрудники КГБ пытались установить характер деятельности сотрудника Центрального разведуправления США, который оказался в Припяти.Напомним, что западный сериал от HBO был раскритикован в России. Критика была связана с тем, что авторы попытались представить художественные образы, часто не имеющие отношения к реальности, как некий вариант документалистики. Чем ответит российское кинематографическое сообщество? Фильм должен выйти на российском телевидении в текущем году.