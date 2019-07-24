Минобороны назвало абсурдом заявление США о беженцах лагеря Рукбан в Сирии

Абсурдной выглядит позиция американского руководства, озвученная (...) возложившим ответственность за бедственное положение сирийцев в Рукбане на Россию и Сирию. (...) цинично заявляет, что ( … ) обеспечивать его (Рукбана) жителей продовольствием и предметами первой необходимости они не намерены, так как это якобы затянет пребывание американских войск в зоне Эт-Танф на неопределенный срок

Министерство обороны назвало абсурдным заявление США об отказе обеспечивать продуктами питания и предметами первой необходимости беженцев из находящегося на подконтрольной американцам территории лагеря Рукбан. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил. что США не будут заботиться о беженцах из лагеря Рукбан, находящегося под контролем американских сил. По его словам многие из беженцев хотели бы вернуться в свои дома, находящиеся на территории , подконтрольной Асаду, но нуждаются в "содействии в перевозке". США "будут добиваться для них оказания гуманитарной помощи от Сирии и России", а сами кормить их не будут, потому что это может указать на то, что США намерены остаться там навсегда".- заявил Мизинцев.Он напомнил, что именно незаконное нахождение американской армии на территории Сирии и есть основная причина бедственного положения беженцев. Он призвал США расформировать лагеря на подконтрольной им территории и перестать удерживать беженцев там насильно.По данным российского Минобороны, в лагерях для беженцев Рукбан и Эль-Холь складывается тяжелая гуманитарная обстановка. США, не смотря на многочисленные обещания, ничего не делают для улучшения жизни в лагерях, в которых находится большой процент семей террористов из группировок, воюющих против Дамаска, а также представителей запрещенного в России "Исламского государства". Сложившаяся тяжелая социальная и криминогенная обстановка приводят к радикализации жителей и распространению идеологии ИГ.Между там, на сегодняшний день, благодаря действиям России и Сирии удалось обеспечить выход уже более 17 тысяч сирийских граждан, которые насильно удерживались в лагере Рукбан, расположенном в оккупированной США 55-километровой зоне Эт-Танф, заявили в Минобороны.