Минобороны назвало абсурдом заявление США о беженцах лагеря Рукбан в Сирии
Министерство обороны назвало абсурдным заявление США об отказе обеспечивать продуктами питания и предметами первой необходимости беженцев из находящегося на подконтрольной американцам территории лагеря Рукбан. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил. что США не будут заботиться о беженцах из лагеря Рукбан, находящегося под контролем американских сил. По его словам многие из беженцев хотели бы вернуться в свои дома, находящиеся на территории , подконтрольной Асаду, но нуждаются в "содействии в перевозке". США "будут добиваться для них оказания гуманитарной помощи от Сирии и России", а сами кормить их не будут, потому что это может указать на то, что США намерены остаться там навсегда".
- заявил Мизинцев.
Он напомнил, что именно незаконное нахождение американской армии на территории Сирии и есть основная причина бедственного положения беженцев. Он призвал США расформировать лагеря на подконтрольной им территории и перестать удерживать беженцев там насильно.
По данным российского Минобороны, в лагерях для беженцев Рукбан и Эль-Холь складывается тяжелая гуманитарная обстановка. США, не смотря на многочисленные обещания, ничего не делают для улучшения жизни в лагерях, в которых находится большой процент семей террористов из группировок, воюющих против Дамаска, а также представителей запрещенного в России "Исламского государства". Сложившаяся тяжелая социальная и криминогенная обстановка приводят к радикализации жителей и распространению идеологии ИГ.
Между там, на сегодняшний день, благодаря действиям России и Сирии удалось обеспечить выход уже более 17 тысяч сирийских граждан, которые насильно удерживались в лагере Рукбан, расположенном в оккупированной США 55-километровой зоне Эт-Танф, заявили в Минобороны.
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил. что США не будут заботиться о беженцах из лагеря Рукбан, находящегося под контролем американских сил. По его словам многие из беженцев хотели бы вернуться в свои дома, находящиеся на территории , подконтрольной Асаду, но нуждаются в "содействии в перевозке". США "будут добиваться для них оказания гуманитарной помощи от Сирии и России", а сами кормить их не будут, потому что это может указать на то, что США намерены остаться там навсегда".
Абсурдной выглядит позиция американского руководства, озвученная (...) возложившим ответственность за бедственное положение сирийцев в Рукбане на Россию и Сирию. (...) цинично заявляет, что ( … ) обеспечивать его (Рукбана) жителей продовольствием и предметами первой необходимости они не намерены, так как это якобы затянет пребывание американских войск в зоне Эт-Танф на неопределенный срок
- заявил Мизинцев.
Он напомнил, что именно незаконное нахождение американской армии на территории Сирии и есть основная причина бедственного положения беженцев. Он призвал США расформировать лагеря на подконтрольной им территории и перестать удерживать беженцев там насильно.
По данным российского Минобороны, в лагерях для беженцев Рукбан и Эль-Холь складывается тяжелая гуманитарная обстановка. США, не смотря на многочисленные обещания, ничего не делают для улучшения жизни в лагерях, в которых находится большой процент семей террористов из группировок, воюющих против Дамаска, а также представителей запрещенного в России "Исламского государства". Сложившаяся тяжелая социальная и криминогенная обстановка приводят к радикализации жителей и распространению идеологии ИГ.
Между там, на сегодняшний день, благодаря действиям России и Сирии удалось обеспечить выход уже более 17 тысяч сирийских граждан, которые насильно удерживались в лагере Рукбан, расположенном в оккупированной США 55-километровой зоне Эт-Танф, заявили в Минобороны.
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