В голландском фильме рассказали о врезках и склейках в записи переговоров MH17

Ракета вылетела оттуда - со стороны Степановки. Тогда там укропы (украинские военные) были.

Немало шума успел наделать вышедший документальный фильм нидерландского режиссёра Макса ван дер Верффа о событиях с MH17. Речь идёт о попытке разобраться с деталями того, что случилось с самолётом «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014 года и что последовало потом.В частности, в фильме приводится заявление Акаша Розена, представляющего малайзийскую компанию OG IT Forensic Services. Розен, являющийся специалистом по цифровой экспертизе, отмечает, что аудиозапись переговоров, которая приложена к делу MH17, имеет явные следы редактирования. По словам Акаша Розена, редактировали аудиозапись представители Службы безопасности Украины.Факт редактирования данных подтвердили и другие эксперты, мнение которых учитывается в документальной ленте голландского режиссёра. Отмечается, что аудиотрек изобилует фрагментами с различными уровнями шумов. Аудиозапись имеет несколько «склеенных» кусков, которые прослеживаются в качестве слияния различных голосовых материалов.Немецкий эксперт, занимающийся вопросами аудиозаписи, Норман Риттер отметил, что он насчитал как минимум 9 так называемых врезок и склеек.Ранее голландская комиссия заявляла, что чёрные ящики сильно повреждены, а потому записи экспертам следственной группы пришлось монтировать. Казалось бы, вот и объяснения эти склеек и врезок. Но дело в том, что независимые эксперты отметили критическое несоответствие тембров и уровней шумов на записи, которая по факту должна являться единым треком.В фильме приводятся и заявления малайзийского полковника М.Сакри, руководившего следствием при правительстве Малайзии. Ранее было заявлено, что нидерландское следствие не допустило малайзийских экспертов к расшифровке бортовых самописцев, отметив, что «достаточно прокурора». Именно малайзийский прокурор, которого сложно назвать экспертом в расшифровке «чёрных ящиков», в итоге и ставил свою подпись под документом.В документальной ленте приводятся и другие заявления, в том числе заявление представителя ДНР о ЗРК «Бук».Из интервью с очевидицей событий:Фильм от Bonanza Media: