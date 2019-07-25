Что доложила разведка? Войны на рассвете 22 июня не ждали
Разные публикации о разведывательных материалах
Во многих публикациях, посвященных началу Великой Отечественной войны, разведывательные материалы (РМ) рассматриваются весьма поверхностно. При таком рассмотрении РМ делается неверный вывод о том, что разведка докладывала все точно и очень подробно. Выводы основываются на основе вырванных фрагментов из РМ и на воспоминаниях ветеранов войны. На такие воспоминания могут накладываться послевоенные знания или существовать другие причины, по которым воспоминания оказались искажены. Например, чтобы избежать ответственности за ошибки и переложить ответственность за свои ошибочные действия на плечи других начальников. Ответы на вопросы генерал-полковника Покровского начали собирать еще при жизни Сталина. Последствия за правдивые ответы заранее трудно было спрогнозировать.
Если разведка докладывала точно, то, следовательно, в неожиданном нападении гитлеровцев на войска приграничных округов виновны или Сталин, или предатели-генералы, которые мечтали помочь фашистам поработить нашу страну. Можно придерживаться третьей версии, которую высказала автор Вик в материалах цикла «Неожиданная война…» Она использовала перепроверку материалов на основе многочисленных воспоминаний и документов. Здесь вступает в свои права статистика: не может считаться одно воспоминание правдивым, если четыре других говорят об ином. Скорее все наоборот... Воспоминания могут считаться достоверными только в том случае, если они подтверждаются документами или другими воспоминаниями ветеранов войны. В цикле автора Вик имеется достаточно много материала, на который придется ссылаться или кратко их повторять. Далее по тексту эти материалы будут называться «цикл» и сопровождаться гиперссылками.
В статье, посвященной созданию Южного фронта (часть 1) были рассмотрены не большое количество РМ и воспоминаний ветеранов о том, что фактическое расположение немецкой группировки у границы оказалась совсем не тем, о которой знали в штабах округов и армий. То же самое, но более подробно рассмотрено в цикле (часть 14, часть 15, часть 16 и часть 17).
Дезинформация и дезинформационные разведывательные материалы
Напомню, что германское правительство, чиновники МИД и других ведомств, спецслужбы и вермахт вольно или невольно распространяли массовую дезинформацию. Руководство Советского Союза и КА получало такую «разведывательную» информацию через многочисленные источники, имеющиеся в разных сферах и государствах. У нашего руководства должно было создаваться впечатление, что многократно перепроверенные из различных источников РМ являются достоверными! На основе этих дезинформирующих материалов и делались выводы, которые привели к трагическим событиям в приграничных военных округах…
Ни одна разведка в других странах не смогла бы получить достоверную информацию при таком массовом потоке дезинформации, в которой принимали участие даже Гитлер, Геббельс, Геринг и другие высокопоставленные лица рейха! Не было никакого предательства генералов, не было никакого торможения инициативы военных со стороны Сталина. Была только неверная оценка ожидаемых действий Гитлера и сил противника, сосредоточенных у советско-германской границы. Конечно же, были и попытки не дать немцам повода для полномасштабной войны, а для этого следовало избежать провокаций…
Имела место попытка предостеречь Германию от нападения путем постепенного наращивания своих войск. Сначала вдали от границы, а потом постепенно наращивая их количество в войсках 1-го эшелона армий прикрытия. Главное, чтобы количество дивизий с обеих сторон было сопоставимо. Наши дивизии размещались в пунктах дислокации или в лагерях также на удалении от границы, как и немецкие войска.
П.А. Судоплатов писал: «…Весной 1941 года немцам не раз удавалось переиграть советские резидентуры в Берлине, Софии, Бухаресте, Братиславе, Анкаре… Руководство НАРКОМАТА ОБОРОНЫ и ГЕНШТАБА стремились не допустить создания противником на наших границах группировки, которая обладала бы подавляющим превосходством над КА. Достижение хотя бы равновесия сил на границе было ВАЖНЕЙШИМ направлением военной политики СДЕРЖИВАНИЯ Гитлера от броска на СССР…». В цикле было проверено это утверждение.
Следует отметить, что даже вечером 21 июня немецким командованием не исключалась вероятность отказа от нападения на СССР, замаскировав подготовку к полномасштабной войне под отдельные провокации на границе.
Журнал боевых действий 17-й армии: «…21.6.41 20-00. Войскам зачитано воззвание фюрера «Солдатам Восточного фронта».
20-00 52-му Армейскому корпусу даны указания провести отвлекающие действия в районе Перемышля, даже и в том случае, если основная наступательная операция корпуса будет отменена...».
Говоря о подробных РМ, не стоит думать, что руководство страны и КА видела группировку немецких войск в виде, который представлен на рисунке.
Разведывательная деятельность складывается из добывания достоверной, проверенной информации, ее оценки, анализа тенденций развития конкретных ситуаций, их прогнозирования и оценки вероятных последствий. РМ, которые поступали в Разведуправление Генштаба КА обрабатывались, обобщались и анализировались. Затем материалы направлялись руководству КА и Советского Союза. Поскольку исходные РМ включали в себя дезинформацию, то и анализ обстановки был не достоверным. Ошибочный анализ материалов накладывался и на неверную оценку необходимого количества немецких дивизий, требующихся для полномасштабной войны с СССР.
В статье было показано, что в пяти документах с сентября 1940 по 22 июня 1941 года число войск, которые Германия должна выставить против СССР, составляло 173-200 дивизий. Нет ни одного довоенного документа, в котором бы говорилось, что для нападения на СССР Германии будет достаточно на начальном периоде выставить 120-124 дивизии! В мемуарах ветеранов отражается только фактическое количество войск участвующих в нападении.
Разведывательные сводки о немецкой группировке у границы
В Разведывательной сводке №5 по Западу говорится: «…Общее количество германских войск на нашей западной границе с Германией и Румынией (включая Молдавию и Добруджу) на 1 июня достигает 120-122 дивизий… По направлениям германские войска распределяются:
а) в Восточной Пруссии 23-24 дивизии, в том числе: 18-19 пехотных и 3 моторизованные дивизии, пять танковых полков (2 танковые дивизии) и 7 кавалерийских полков;
б) на Варшавском направлении (против ЗапОВО) 30 дивизий, в том числе: 24 пехотные, моторизованная, танковая [дивизии] и 6 танковых полков (всего 4 танковые дивизии), кавалерийская дивизия и 8 кавалерийских полков;
в) в Люблинско-Краковском районе (против КОВО) 35-36 дивизий, в том числе: 24-25 пехотных, 5 моторизованных, до 6 танковых дивизий [часть из этих дивизий получены из пяти отдельных танковых полков и двух танковых батальонов] и 5 кавалерийских полков;
г) в районе Данциг, Познань, Торн — 6 пехотных дивизий, кавалерийский полк;
д) в Словакии (в районе Дуплин, Прешов, Михальовце) — 5 дивизий…;
е) в Прикарпатской Украине — 4 дивизии;
ж) в Молдавии и Северной Добрудже — 17 дивизий, в том числе: 4 моторизованные, горная и 2 танковые…
[Итого 120-122 дивизии. Некоторая часть из указанного количества дивизий даже находится за 400 км от границы.]
Резерв главного командования составляет 44-48 дивизий, из них: в центре Германии — 16-17, в районе Бреслау, Моравска-Острава, Катовице — 6-9, в центре Румынии — 11, в Болгарии — 11…».
Вместе с резервом количество немецких дивизий составляет 164-170.
На территории Восточной Пруссии и бывшей Польши разведкой не было обнаружено ни одного штаба танковых групп и моторизованных корпусов. Многие танковые дивизии образовывались из танковых полков и батальонов россыпью. Для устранения этого казуса литераторами были придуманы следующие пояснения:
— руководители КА привыкли считать все войска противника дивизиями и поэтому информации об корпусах и армиях в РМ не приводится. Вероятно это намек, что бывшее унтеры, попавшие в руководство КА, были неполноценными;
— не важно, сколько батальонов, полков или дивизий, а главное — это количество танков, которые могут дойти, например, до Минска. (Возникает логичный вопрос: а почему тогда наши мехкорпуса в начале войны со многими сотнями танков бездарно растеряли свою технику, если главное — это количество танков?);
— в архивах есть более точные разведывательные данные, которые отражают все полноту обстановки. Правда, их никто не видел, но авторы знают, что они существуют;
— пограничники знали все лучше, чем армейская разведка и Разведуправление Генштаба КА.
Что сообщала разведка погранвойск НКВД весной 1941 года подробно рассмотрено в 14-й части цикла. Приведу кратко результаты оценки из цикла. В Записке Наркома внутренних дел И.В. Сталину, В.М. Молотову и С.К. Тимошенко было указано, что разведкой погранвойск НКВД с 1 по 19 апреля 1941 г. добыты данные о прибытии германских войск в пункты, прилегающие к государственной границе в Восточной Пруссии и генерал-губернаторстве. За 19 дней разведка пограничников обнаружила прибытие до 18-ти немецких дивизий.
По данным Разведуправления Генштаба за несколько больший период, с 1 по 25 апреля, произошло увеличение группировки германских войск на 12-15 дивизий. Данные разведки НКВД за меньший период указывают на большее количество прибывших дивизий по сравнению с данными Разведуправления.
Информацию о фактическом прибытии немецких дивизий к границе по состоянию на 19 или 25 апреля найти не удалось. Известно только, что с 4 апреля по 15 мая 1941 года (за 32 дня) прибыло 24 дивизии. Поэтому можно сказать, что РМ от погранвойск НКВД также включали в себя дезинформацию, подбрасываемую немцами.
Рассмотрим Разведсводку №1 Разведуправления Генштаба КА на 20-00 22.6.41 г.: «…Общая численность группировок противника определяется:
а) На северо-западном фронте – 29 дивизий (из них… 4-5 тд)…; [По РМ на 1.6.41 было до 24 дивизий, из них две тд.]
б) На западном фронте в Варшавском районе 31 дивизия (из них… 4 тд)…; [По РМ было 30 дивизий, из них 4-х тд. Немецкая группировка увеличилась всего на одну дивизию!]
в) На юго-западном фронте (до Словакии) — 48 дивизий (из них… 6 тд)… [По РМ было до 36 дивизий, из них до 6-ти танковых. Произошло увеличение группировки на 12 дивизии!]
Кроме того в Словакии и Прикарпатской Украине количество немецких войск составляет 13-15 дивизий. В Румынии – 33-35 дивизий…
[По РМ против войск КОВО немецкая группировка в Словакии и Прикарпатской Украине (Венгрии) составляла до 9 дивизий.
Против войск ОдВО (Молдавия и Северная Добруджа) имелось 17 дивизий, из них 2 танковые. В центральной части Румынии и в Болгарии было еще по 11 дивизий. В разведывательной сводке от 22.6.41 г. говорится о наличии в Румынии 33-35 немецких дивизий. Получается, что разведка вскрыла «перемещение» на территорию Румынии из Болгарии 6-8 новых немецких дивизий. Эта информация, как и наличие в Румынии 33-36 немецких дивизий была дезинформацией.]
Фронтовые резервы в районе Ченстохов, Бреслау, Мор.Остравка – до 7 дивизий; в районе Торн, Бромберг, Познань численность дивизий фронтового резерва не установлена. Резерв главного командования до 20.6 состоял из 17-20 дивизий, расположенных в центральных районах Германии.
В связи с тем, что июньские переброски войск на восток производились с западного фронта, необходимо считать, что состав этого резерва сохранен, тем более, что с запада вполне возможно дальнейшее снятие войск для использования их против СССР…»
22 июня боевые действия на границе со Словакией и Прикарпатской Украиной не начались. Без учета немецких войск в указанных областях численность группировки у границы составила 125 дивизий. С учетом войск в Словакии, Прикарпатской Украине, фронтовых резервов и резерва главного командования общее количество немецких дивизий составляло более 167.
Фактическая численность немецкой группировки у границы Советского Союза
Фактически на 22.6.41 г. на советско-германском фронте находились следующие силы (с учетом армейских резервов и резервов групп армий):
— группа армий (ГрА) «Север» — 20 пехотных, 3 моторизованных, 3 танковых и 3 охранных дивизии –
всего 29 соединений;
— ГрА «Центр» — 31 пехотная, 6 моторизованных, 9 танковых, 1 кавалерийской, 3 охранных дивизий и 1 моторизованный полк. Без мотополка – всего около 50 дивизий. 900-я мотобригада не учитывалась в расчетах, так как она на 11-00 22 июня находилась еще в 203 км от границы;
— ГрА «Юг» (с учетом двух дивизий ОКВ) — 18 пехотных дивизий, 4 легких пехотных дивизии, 9 танковых и моторизованных, 2 горнострелковых и 3 охранные дивизии. В Молдавии и Северной Добрудже – 8 пехотных дивизий. Всего — 44 соединения.
Всего у советско-германской границы имелось 123 дивизии без учета немецких войск в Словакии и в Венгрии. 123 и 125 дивизий весьма близки и могут свидетельствовать об успешной работе советских разведок… Однако их распределение по РМ разведок не соответствовало фактическому… И самое главное – они не размещались на границе!
Следует отметить, что к 4 июля 1941 года планировалось сосредоточить на Востоке дополнительно 13 дивизий и 1 бригаду из резерва Главного командования, а после 4 июля еще 11 дивизий.
В пяти частях мы рассмотрим малоизвестные документы о дислокации немецких войск у границы по данным разведок на основании, которых принимались решения о подготовке к войне. В названии последующих частей будет слово «Разведка».
Была ли известна немецкая группировка штабу ПрибОВО?
Самая мощная группировка немецких войск по состоянию на 22 июня сосредоточена была против войск ПрибОВО. Как оценивало дислокацию и численность немецкой группировки, противостоящей ПрибОВО в штабе округа накануне войны?
На рисунках ниже будут представлены фрагменты карты. Карта в архиве отсканирована в достаточно крупном масштабе и при увеличении некоторые надписи видны не особо отчетливо. Поэтому автором на карте шрифтом синего цвета дополнительно отмечены все надписи и обозначения. В качестве иллюстраций на фрагментах дополнительно размещены рисунки с фактическим наличием немецких войск накануне войны.
Из представленных материалов видно, что на северном фланге немецких войск, размещенных в Восточной Пруссии и на территории бывшей Польши, выход немецких соединений к границе разведкой не был обнаружен. Фактическое размещение немецких войск мало совпадает с данными разведки.
Что видно из карты? Оказывается штабы корпусов и армий, когда о них докладывала разведка, все-таки размещались на картах!
Против войск ПрибОВО сосредоточена группировка общей численностью: один штаб Армии, до 4 штабов Армейских корпусов, до 18 пехотных дивизий, 2 танковых и 4 моторизованных дивизии, до одной кавалерийской дивизии (кавбригада и два кавполка), танковый и моторизованный полк, до 15 артполков. Без учета артполков численность группировки составляет около 25,5 дивизий. Следует отметить, что одна из танковых дивизий получена из отдельных танковых частей. Весьма значительная группировка! Но, что-то смущает…
Первое. Против войск округа (в зоне ответственности его разведки) сосредоточено в 1-м и во 2-м эшелоне, в резервах армий и группы армии до 40 дивизий!
Второе. Нет ни одного штаба танковых групп и моторизованных корпусов — о них не известно ни командованию округа, ни командованию КА, ни руководству советского Союза! Но руководство армии и страны знают, что у гитлеровцев около 10 моторизованных корпусов и они использовали в войне с Польшей и во Франции от 3 до 5 танковых групп!
Танковых дивизий тоже немного — всего две с натяжкой. Из них у границы до Сувалкинского выступа всего четыре пехотных дивизии! На Сувалкинском выступе в зоне ответственности ПрибОВО еще до 4,5 дивизий, включая до 2 мотополков и ни одной танковой части! Суммарно у границы до 8,5 дивизий (без танков). При этом понятие «у границы» весьма условно – более половины из них расположены на расстоянии 20-30 км от границы. Для пехотных частей это один — два дневного марша! А информация на карте относится к 21 июня – менее суток до начала войны… Дислокация немецких войск и пропускная способность дорог могут свидетельствовать, что для подвода войск к границе потребуется от 1 до 2 суток…
Если разведка так хорошо информирована о немецкой группировки, то за сутки-двое при передислокации немецких соединений к границе можно будет передислоцировать и свои части на полевые позиции, отвести строительные батальоны с границы, рассредоточить авиацию…
Продолжение следует…
- Автор:
- Евгений
- Использованы фотографии:
- архив журнала "Огонёк"
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