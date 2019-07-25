125 лет назад Япония атаковала империю Цин

Первые японские захваты

Начало закабаления Кореи

Дальнейшая экспансия Японии в Корее

Повод к войне

125 лет назад, 25 июля 1894 года, началась война Японии против империи Цин. Японский флот без объявления войны атаковал китайские корабли. 1 августа последовало официальное объявление войны Китаю. Японская империя начала войну с целью захвата Кореи, которая формально подчинялась китайцам, и экспансии в Северо-Восточном Китае (Маньчжурии). Японский хищник создавал свою колониальную империю в Азии.Сражение в устье реки Ялу (с японской гравюры)На Дальнем Востоке к старым западным хищникам (Англия, Франция и США), которые старались урвать как можно больше сладких кусков, в 1870-е годы присоединилась Япония. После «открытия» Японии США (под дулами орудий) японская элита стремительно стала проводить модернизацию страны по западным образцам. Японцы быстро поняли и приняли основы хищной концепции западного мира: убей или умри. После «революции Мейдзи» Япония встала на путь быстрого капиталистического развития. Стала опасным хищником, который нуждался в рынках сбыта своих товарах и ресурсах для развивающейся экономики. Японские острова не могли дать ресурсы для расширения, развития империи. Планы же были масштабными. Поэтому японская верхушка стала готовиться к военной экспансии.В 1870-1880 гг. Япония стремительно встала на индустриальные рельсы, строила армию и флот по западным образцам. Япония довольно быстро стала серьёзной военной силой в Азии, и агрессивной державой, которая стремилась создать свою сферу процветания (колониальную империю). Японская экспансия стала новым фактором, который нарушал мир на Дальнем Востоке. В 1872 году японцы захватили острова Рюкю, которые входили в сферу влияния Китая. Короля Рюкю заманили в Японию и там задержали. Острова сначала были поставлены под протекторат Японии, и в 1879 году аннексированы, став префектурой Окинава. Японцы получила важную стратегическую позицию на морских подступах к Поднебесной: острова Рюкю контролируют выход из Восточно-Китайского моря в океан. Китайцы протестовали, но силой ответить не могли, поэтому японцы их проигнорировали.В 1874 году японцы попытались захватить большой остров Формоза (Тайвань). Остров был богат различными ресурсами и имел стратегическое расположение – плацдарм для броска на континент. Также остров контролировал второй выход из Восточно-Китайского моря и давал доступ к Южно-Китайскому морю. В качестве предлога к агрессии использовали убийство на Тайване моряков с Рюкю, которые потерпели кораблекрушение. К этому и придрались японцы. Хотя на Тайване в это время жили не только развитые общины, но и довольно дикие племена, которые не подчинялись китайцам. Японцы высадили на острове отряд из 3600 солдат. Местное население оказало сопротивление. Кроме того, японцы страдали от эпидемий и нехватки провианта. Китайские власти также организовали отпор, отправив на остров около 11 тыс. солдат. Японцы оказались не готовы к серьёзному сопротивлению китайских войск и местного населения. Японии пришлось отступить, начать переговоры с китайским правительством при посредничестве британцев. В итоге Китай повинился за убийство японских подданных и признал острова Рюкю японской территорией. Также Китай уплатил Японии компенсацию. Японцы, столкнувшись в непредвиденными трудностями, временно отказались от захвата Формозы.Главным направлением японской экспансии была Корея. Во-первых, Корейское королевство было слабым, отсталым государством. Подходило на роль жертвы. Во-вторых, Корейский полуостров занимал стратегическое положение: был как бы мостом между Японскими островами и континентом, выводил японцев в северо-восточные провинции Китая. Корею можно было использовать как плацдарм для нападения на Китай. Также Корейский полуостров занимали ключевой положение у выхода из Японского моря. В-третьих, ресурсы Кореи можно было использовать для развития Японии.Корейская корона считалась вассалом Китайской империи. Но это была формальность, на деле Корея была независимой. Слабеющий, деградирующий и разваливающийся Китай, которого пожирали западные паразиты, не мог контролировать Корею. Стремясь подчинить Корею, японское правительство в начале 70-х годов не раз отправляло своих уполномоченных в корейский порт Пусан для переговоров, добиваясь установления дипломатических отношений (корейцы проводили политику «закрытых дверей»). Корейцы понимали, чем это им грозит и игнорировали эти попытки. Тогда японцы применили западный опыт – «дипломатию канонерок». Весной 1875 года японские корабли вошли в устье реки Ханган, на которой стояла корейская столицы — Сеул. Японцы убивали сразу двух зайцев: во-первых, проводили разведку, изучали водные подступы к Сеулу; во-вторых, оказывали военно-дипломатическое давление, провоцировали корейцев на ответные действия, которые можно было использовать для масштабной интервенции.Когда японские корабли вошли в Ханган и стали проводить промеры глубин, корейские сторожевики дали предупредительные выстрелы. В ответ японцы обстреляли форт, высадили десант на остров Енджондо, перебили местный гарнизон и разрушили укрепления. В сентябре японцы провели новую военную демонстрацию: к острову Канхвадо подошел японский корабль. Японцы угрожали и требовали согласия Сеула на установление дипотношений. Корейцы отказали. В январе 1876 года японцы провели новую акцию устрашения: высадили десант на острове Канхвадо. Стоит отметить, что политику Японии в отношении Кореи в это время поддерживали Англия, Франция и США, которые также желали «открыть» Корейский полуостров, начать экономическую и политическую экспансию.В это время внутри самой Корей боролись две феодальные группировки. Вокруг принца Ли Хаына (Хынсон-тэвонгун) группировались консерваторы, сторонники продолжения политики «закрытых дверей». Опираясь на патриотизм народа, Тэвонгуну уже удалось отразить нападение французской эскадры (1866 год) и американцев (1871 год), которые пытались силой открыть корейские порты. Король Коджон (он был сыном Ли Хаына) фактически не правил самостоятельно, был лишь номинальным монархом, за него правил отец, а затем жена, королева Мина. Вокруг королевы Мин объединялись сторонники более гибкой политики. Они считали, что необходимо «бороться с варварами силами других варваров», приглашать иностранцев на корейскую службу, с их помощью модернизировать страну (этот же путь прошла и Япония).В период активизации японского военно-дипломатического давления вверх взяли сторонники королевы Мин. Начались переговоры с Японией. Одновременно японцы готовили почву в Китае. В Пекин был направлен Мори Аринори. Он должен был побудить китайцев убедить Корею «открыть двери» для Японии. По словам Мори, если Корея откажется, то навлечет на себя «неисчислимые беды». В итоге под давлением Японии цинское правительство предложило Сеулу принять японские требования. Корейское правительство, запуганное военными акциями японцев и не видя помощи от Китая, согласилось «открыть двери».26 февраля 1876 года на острове Канхвадо был подписан корейско-японский договор о «мире и дружбе». Началось закабаление Кореи Японией. Это был типичный неравноправный договор. Япония получила право учредить миссию в Сеуле, где раньше не было иностранных представительств. Корея получила право на миссию в Токио. Для японской торговли было открыто три корейских порта: Пусан, Вонсан и Инчхон (Чемульпо). В этих портах японцы могли арендовать землю, дома и т. д. Была установлена свобода торговли. Японский флот получил право исследовать берега полуострова и составлять карты. То есть японцы теперь могли проводить политическую, экономическую и военную разведку в Корее. Этим могли заниматься консульские агенты в корейских портах и дипмиссия в столице. Японцы добились права экстерриториальности в корейских портах (неподсудности местным судам). Формально такие же права корейцы получили в Японии. Однако их там почти не было и ими было некому пользоваться. Корейское королевство было неразвитой страной и у неё не было экономических интересов в Японии.По дополнительному соглашению, которое было заключено в августе 1876 года, японцы добились беспошлинного ввоза в Корею своих товаров, право на использование на полуострове своей валюты в качестве платёжного средства и на неограниченный вывоз корейской монеты. В результате японцы и их товары наводнили Корею. Корейская денежная система и финансы были подорваны. Это нанесло сильный удар по экономическому положению корейских крестьян и ремесленников. Что ещё больше ухудшило и так сложную социально-экономическую ситуацию в стране. Начались голодные бунты, а в 90-х годах вспыхнула крестьянская война.Японцы взломали Корею, за ними последовали и другие капиталистические хищники. В 1882 году неравноправный договор с Кореей заключили США, за ними последовали Англия, Италия, Россия, Франция и т. д. Сеул пытался создать противес японцам с помощью американцев и других иностранцев. В итоге Корея была вовлечена в мировую капиталистическую, паразитарную систему. Её стали «высасывать» западные паразиты. На смену консервативной политике «закрытых дверей» пришло не развитие экономики и культуры на основе принципа сопроцветания, а колониальное закабаление Кореи и её народа.Несмотря на проникновение других хищников и паразитов, японцы получили превосходство на Корейском полуострове. Они были ближе всех к Кореи, имели в этой точке военное и военно-морское превосходство. А право силы – это ведущее право на планете, и японцы это очень хорошо освоили и пользовались своим преимуществом над корейцами и китайцами. Корея была сравнительно удалена от единственной хорошо оборудованной западной военно-морской базы на Дальнем Востоке – британского Гонконга. В результате все европейские флоты, включая британский, в водах Корейского полуострова были слабее японского. Российская империя, до сооружения Сибирской железной магистрали, из-за ошибок, недальновидности и откровенного саботажа части сановников, была на Дальнем Востоке крайне слаба в военном и военно-морском отношении, и неспособна противостоять японской экспансии в Корее. Это был печальный итог длительного равнодушия Петербурга к проблемам русского Дальнего Востока, его сосредоточенности на делах Европы (западничество, европоцентризм).Заключение договора на острове КанхвадоЯпония смогла занять ведущее положение в торговле Кореи. Страна была наводнена японскими торговцами, предпринимателями и ремесленниками. Японцы имели всю информацию о Корее. При королевском дворце в Сеуле была создана прояпонская партия. Токио вело дело к полной колонизации Кореи.В 1882 году в Сеуле началось восстание солдат и горожан против правительства и японцев. Вскоре восстание охватило и окрестные деревни. В результате были убиты корейские чиновники, проводившие политику Токио и много живших здесь японцев. Восставшие разгромили японскую миссию. Корейское правительство попросило помощи у Китая. С помощью китайских войск восстание было подавлено.Японское правительство использовало восстание, чтобы ещё больше закабалить Корею. Японцы немедленно отправили флот к берегам Корейского полуострова и предъявили ультиматум. В случае отказа японцы угрожали войной. Запуганный Сеул принял требования Токио и 30 августа 1882 г. подписал Инчхонский договор. Корейское правительство приносило извинения, обязалось наказать виновных в нападении на японцев. Япония получила право направить отряд для охраны дипмиссии в Сеуле. Пределы действия договора 1876 года распространялись сначала на 50 ли (китайская единица измерения – 500 м), через два года – на 100 ли в стороны от свободных портов. Экономическая зависимость Кореи от Японии ещё больше возросла.В этот же период Китай смог восстановить часть своего влияния в Корее. В 1885 году Китай и Япония обязались вывести войска из Кореи. В Корею был назначен китайский наместник Юань Ши-кай, на некоторое время он стал хозяином корейской политики. В начале 90-х годов китайская торговля на полуострове почти сравнялась с японской. Обе державы субсидировали вывоз товаров в Корею, пытаясь подчинить её хозяйство. Это обострило противоречия между китайцами и японцами. Япония всеми силами пыталась вытеснить китайцев из Корейского королевства. Корейский вопрос стал одной из причин японо-китайской войны. В Токио считали, что претензии Китая на Корею носят «сентиментальный» и «исторический» характер. У Японии же претензии носят жизненный характер – ей необходимы рынки сбыта, ресурсы и территория для колонизации.Японская элита не смирилась с тем, что Корею не удалось превратить в колонию в 80-е годы. Токио по-прежнему готовило захват этой страны. К 1894 г. в Корее обосновалось до 20 тыс. японских торговцев. Япония старалась сохранить доминирующее влияния в корейском хозяйстве. Однако Китай во второй половине 80-х годов потеснил Японию в корейской торговле.Японский капитал был заинтересован во внешней экспансии, так как внутренний рынок был слабым. Развитие Японии в такой ситуации было возможно только с помощью захвата внешних рынков и ресурсов. Капиталистическая система – это грабительская, паразитарная система. Они живёт и развивается только в условиях постоянного расширения, роста. Япония, совершив модернизацию по западному образцу, стала новым агрессором, хищником, которому требовалось «жизненное пространство». Быстрое развитие вооруженных сил было направлено на подготовку к внешним захватам. Новая японская военная элита, унаследовавшая традиции самураев, также стремилась к войне.Кроме того, Японию лихорадило. Модернизация, развитие капиталистических отношений имело не только положительные черты (в виде развития промышленности, транспортной инфраструктуры, создания современной армии и флота и т. д.), но и отрицательные. Значительная часть населения была разорена (включая часть самураев, которые не нашли себе места в новой Японии), крестьян теперь эксплуатировала буржуазия. Социально-политическая ситуация была нестабильна. Необходимо было канализировать внутреннее недовольство вовне. Победоносная война могла на некоторое время успокоить народ, принести процветание, доход некоторым социальным группам. Так, японский посланник в Вашингтоне говорил: «Наше внутренне положение является критическим, а война против Китая улучшит его, возбудив патриотические чувства народа и более тесно привязав его к правительству».Вскоре Япония получила повод к такой войне. В 1893 году в Корее началась крестьянская война. Она была вызвана кризисом феодальной системы и наступлением капиталистических отношений. Корейские крестьяне и ремесленники массово разорялись, становились нищими, особенно на юге страны, где влияние Японии было сильнее. Обеднела и часть дворянства. Продукты питания дорожали, так как их массово вывозили в Японии и было выгоднее продать продовольствие японцам, чем реализовывать его в Корее. Ситуацию усугубили неурожаи, начался голод. Началось всё со стихийных нападений голодающих крестьян на помещиков и японских торговцев. Восставшие громили и жгли их дома, распределяли имущество, продукты питания, жгли долговые обязательства. Центром восстания стал уезд Чхонджу в Южной Корее. Восстание возглавили представители учения Тонхак «Восточное учение»), которые проповедовали равенство всех людей на земле и право каждого быть счастливым. Они направили крестьянское восстание против коррумпированных чиновников и богачей-паразитов, засилья иностранцев стране. Тонхаки ополчились против «западных варваров» и японских «лилипутов», которые грабили их родину.Продолжение следует…