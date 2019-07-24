Проблема с фонарями кабин F-35 возникла из-за желания сэкономить
Проблема с фонарями кабин малозаметных истребителей F-35 («Военное обозрение» ранее писало об этом) возникла из-за желания офиса программы сэкономить, использовав более дешевые материалы. Об этом пишет издание Breaking Defense, со ссылкой на пресс-секретаря проекта JFS Брэнди Шиф.
Офис программы F-35 испытывает проблемы, связанные как с производством отдельных элементов самолета, так и поставкой запчастей. В 2019 программа должна была выйти на 80% боеготовность. На данный момент руководство проекта утверждает, что большинство подразделений F-35 достигли 60% боеготовности, некоторые достигают 70%. Однако «дьявол кроется» в формулировках, и на деле боеготовность гораздо ниже. Одной из проблем, которые мешают программе достичь целей, является потеря фонарем кабины стелс-свойств.
Фонарь кабины F-35 – сложная многослойная конструкция. Часть слоев отвечают за то, чтобы колпак самолета обладал теми же свойствами малозаметности, что и вся конструкция в целом. Большая часть фонарей соответствует нужным спецификациям. Однако ряд из них начал терять свои свойства спустя всего пару сотен часов налета.
Проблема вызвана отслоением части покрытия. Вопрос не влияет на летную годность фонаря или самолета, однако потеря малозаметности ставит под угрозу весь истребитель. Как выяснилось, проблема оказалась в деньгах. Точнее, в попытке сэкономить.
Причиной отслоения покрытия стал герметик. При анализе неполадки выяснилось, что изначально сертифицированный для проекта материал был заменен в 2015 году на другой, более дешевый. После того, как проблема была обнаружена и идентифицирована, офис программы вернулся к прежнему поставщику, более дорогому – но более надежному. Сейчас все фонари кабин малозаметных истребителей поставляются с более качественным герметиком. Ожидается, что благодаря этому шагу количество ранних отслоений в F-35 уменьшится.
Помимо этого, правительство готовится сертифицировать покрытие от еще одного поставщика. Все необходимые контракты заключены, и в настоящее время проводятся испытания на совместимость нового покрытия с фонарем кабины F-35. Проверка технических характеристик и испытания на совместимость колпака от нового поставщика с катапультируемыми сидениями продолжаются и, как ожидается, продлятся до первого квартала 2020 года.
Благодаря этим шагам руководство программы ожидает улучшения ситуации с поставкой запчастей. Предполагаемой цели в 80% боевой готовности офис рассчитывает достичь в 2020 году.
Офис программы F-35 испытывает проблемы, связанные как с производством отдельных элементов самолета, так и поставкой запчастей. В 2019 программа должна была выйти на 80% боеготовность. На данный момент руководство проекта утверждает, что большинство подразделений F-35 достигли 60% боеготовности, некоторые достигают 70%. Однако «дьявол кроется» в формулировках, и на деле боеготовность гораздо ниже. Одной из проблем, которые мешают программе достичь целей, является потеря фонарем кабины стелс-свойств.
Фонарь кабины F-35 – сложная многослойная конструкция. Часть слоев отвечают за то, чтобы колпак самолета обладал теми же свойствами малозаметности, что и вся конструкция в целом. Большая часть фонарей соответствует нужным спецификациям. Однако ряд из них начал терять свои свойства спустя всего пару сотен часов налета.
Проблема из-за желания сэкономить
Проблема вызвана отслоением части покрытия. Вопрос не влияет на летную годность фонаря или самолета, однако потеря малозаметности ставит под угрозу весь истребитель. Как выяснилось, проблема оказалась в деньгах. Точнее, в попытке сэкономить.
Причиной отслоения покрытия стал герметик. При анализе неполадки выяснилось, что изначально сертифицированный для проекта материал был заменен в 2015 году на другой, более дешевый. После того, как проблема была обнаружена и идентифицирована, офис программы вернулся к прежнему поставщику, более дорогому – но более надежному. Сейчас все фонари кабин малозаметных истребителей поставляются с более качественным герметиком. Ожидается, что благодаря этому шагу количество ранних отслоений в F-35 уменьшится.
Помимо этого, правительство готовится сертифицировать покрытие от еще одного поставщика. Все необходимые контракты заключены, и в настоящее время проводятся испытания на совместимость нового покрытия с фонарем кабины F-35. Проверка технических характеристик и испытания на совместимость колпака от нового поставщика с катапультируемыми сидениями продолжаются и, как ожидается, продлятся до первого квартала 2020 года.
Благодаря этим шагам руководство программы ожидает улучшения ситуации с поставкой запчастей. Предполагаемой цели в 80% боевой готовности офис рассчитывает достичь в 2020 году.
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