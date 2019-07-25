Переговоры вокруг ядерной программы КНДР и "толстые намёки" Ким Чен Ына
Как мы помним, разрекламированный февральский ханойский саммит КНДР — США закончился провалом. Зато "внезапная" встреча "по случаю" находившегося в Южной Корее Трампа и Ким Чен Ына в Пханмунджоме 30 июня официально подается как "весьма успешная". И сейчас наблюдается явное оживление на корейском направлении, после паузы и шока, видимо, в Вашингтоне, где не ожидали, что в Ханое Ким Чен Ын внезапно не захочет продать свою ракетно-ядерную мощь за пару обещаний. Впрочем, и северяне, возможно, думали, что им удастся добиться желаемого, например, отмены, хотя бы частичной, санкций, ничего, по сути, не сдав.
Конечно, внезапной встреча не была, что бы там ни писал Трамп в «Твиттере» и что бы он ни заливал журналистам. Внезапно можно одноклассника бывшего на улице встретить, а лидеры стран встречаются организованно. И этот «экспромт» был достаточно хорошо подготовлен заранее, и все, кому положено, про него заранее знали. А «экспромтом» этот саммит был объявлен потому, что на "внезапной" встрече никаких договоренностей и документов не подписывается — она же внезапная, якобы, и помощники к ней были "не готовы". Но зато на таких встречах обговариваются важные вопросы, требующие личного контакта лидеров, или направления дальнейшего продвижения в переговорах или отношениях. Примерно таковы же были "внезапные встречи" В.В. Путина и Трампа на разных международных многосторонних саммитах, вроде G20.
Так и здесь — поговорить Киму и Донни было нужно, а подписывать все равно нечего, но зато и в "провале" не обвинят. А россказни о договоренности встретиться, достигнутой через «Твиттер», которые поведал Трамп… Он бы еще сказал, что через SMS пригласил Кима пива попить, почти так же смешно это выглядело бы. Но Трамп вечно выставляет себя мастером "мгновенной дипломатии", "мастером экспромтов" и т.п. Он вообще любит хвалить сам себя, видно, по русской поговорке о том, что если сам себя не похвалишь — ходишь, как оплеванный. А учитывая "сложное" отношение к нему самому у многих американцев и особенно мейнстримных медиа США, это объяснимо.
Любопытно, что после этой "мимолетной" встречи несколько изменилась риторика сторон, например, американцев. Да, официально США и дальше выступают за "полную, проверяемую, контролируемую и необратимую денуклеаризацию" КНДР, и никаких других вариантов не приемлют. Но сами политики очень мало теперь говорят именно об этом, аа больше выступают за "замораживание" ядерной программы или арсенала КНДР. Сам Трамп уже объявил "замораживание" свершившимся, и поставил себе в заслугу. Хотя по факту Ким ему обещал только временный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности, то есть МБР. Когда, вероятно, все, что нужно, включая термоядерный или же бустированный ядерный заряд, уже испытано, дальше можно пока что обрабатывать имеющиеся данные и работать по линии субкритических экспериментов и компьютерных симуляций (суперкомпьютеры найдутся и в КНДР). И по линии МБР тоже пока можно взять паузу, тем более что продемонстрированные системы "Хвасон-12", "Хвасон-14" и "Хвасон-15" пока что сложно считать полноценным оружием первого удара, слишком велико время подготовки к старту, а для ответного они и вовсе малопригодны. Что до твердотопливных решений, то здесь корейцы пока до реальных результатов по линии МБР не доросли, как и до капсулированных жидкостных систем. Что до производства зарядов, то ряд аналитиков считает, что КНДР за время моратория пополнила свой арсенал примерно 15-20 боеприпасами, ядерными или термоядерными, и суммарно он составляет, якобы, до 46-50 единиц.
Так что, скорее всего, в Вашингтоне уже поняли, что полная денуклеаризация — это или из области фантастики, или из далекого будущего. И что обещание убрать свои тактические ядерные авиабомбы и пообещать не применять силу против КНДР — это, даже вместе со снятием санкций, маловато, чтобы сменять это на ракетно-ядерный потенциал, который тоже обеспечит неприкосновенность. И даже военные гарантии КНР (которые и так есть у КНДР — Договор 1954 г. своего действия не прекращал), вместе с военными гарантиями России (которые, возможно, были предложены Путиным на недавней встрече) — это гарантии, а свое оружие — это свое. И Вашингтону надо ставить перед собой какие-то более реальные цели, чтобы было чем похвастать перед избирателем на скорых уже выборах президента США. Заодно неплохо бы обеспечить такой уровень общения с КНДР, чтоб в Пхеньяне видели некую перспективу в переговорах и не подложили Трампу свинью перед самыми выборами, в виде серии испытаний МБР или ядерного испытания. То есть Трампу очень нужно хоть какое-то соглашение с Ким Чен Ыном. Но и Киму тоже нужны какие-то результаты, хотя бы в виде снятия части санкций или еще чего-нибудь. При этом, конечно, без реального отказа от ракетно-ядерного оружия.
По сути, речь на новом уровне сделки, если речь пойдет о договоренностях "не развивать ядерный потенциал" или еще чем-то подобном, пойдет о том, что США де-факто признают КНДР ядерной державой (чего на словах они не делали, что, в общем, глупость — ракетно-ядерный статус КНДР есть свершившийся факт, нравится кому или нет). Чего, в общем, КНДР и надо было. Но КНДР еще нужно снятие санкций, реальное прекращение американо-южнокорейской совместной военной деятельности, начало вывоза тактических ядерных бомб В61 из Кореи. Смогут они этого всего добиться? Тоже, наверное, вряд ли.
При этом руководство Южной Кореи пытается также повлиять на ситуацию, убедив США сделать хоть что-то. Им и страшновато, несмотря на достаточно солидную военную мощь, и с политической точки зрения точно так же нужны результаты позитивного характера. Потому что цикл популярности каждых новых властей Сеула чем-то напоминает украинский. С энтузиазмом выбирают нового главу государства, до того с энтузиазмом избавившись от старого, затем популярность начинает падать все стремительнее, к концу доходя до сакраментального "долой". Разве что радикализма поменьше, потому что живут получше. А за какие-то подвижки в ядерных вопросах с северным грозным соседом можно от народа и индульгенцию получить. Заинтересованы в снижении напряженности между КНДР и США (хотя бы незначительном) и Россия с Китаем. Но, конечно, больше всего зависит от адекватности самих США, у которых должно появиться понимание, что для успеха переговоров нужны гарантии и четкие условия, причем те, которые для другой стороны выполнимы, а не "отдай жену дяде, а сам иди... куда-нибудь подальше".
Одновременно КНДР периодически дает понять, что "караул устал", и ждать до бесконечности в Пхеньяне не хотят. Делают это путем испытаний ракет, по поводу которых Ким Дональду ничего не обещал. Ракет оперативно-тактических, крылатых, меньшей дальности и так далее. Или же демонстрацией "подозрительной суеты" на ядерных объектах. А на днях Ким Чен Ын напомнил, что, кроме МБР, есть и другие опасные средства, которыми, при определенном везении, "можно попасть в Америку". Речь о БРПЛ.
23 июля этого года ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи, в англоязычных ресурсах оно KCNA) показало кадры посещения товарищем Ким Чен Ыном военно-морской базы и верфи Синпо на восточном побережье КНДР. Судя по всему, лидер КНДР осмотрел и верфь, и недавно построенный учебный центр, оснащенный современными тренажерами и учебными сооружениями, такими, как большие тренировочные бассейны, в которых отрабатывается подводная подготовка, работы в скафандрах и ИДА, борьба за живучесть, покидание лодки на грунте и спасение методами свободного всплытия. Для последнего там построена затопленная водой высокая башня.
А на верфи Ким посетил новую подлодку, которая еще строится. Причем он уточнил, что "подводные лодки имеют для КНДР стратегическое значение". Очевидно, это был намек на назначение показанной на нескольких кадрах субмарины. Этим словом в официальной риторике КНДР с недавних пор часто замещают слово "ядерный", чтобы поменьше провоцировать во время переговорного процесса — суть-то не меняется. То есть речь может идти о ПЛРБ — неатомной подводной лодке с баллистическими ракетами. В СССР данный подкласс был представлен многочисленными представителями (24 штуки, 1 из них потом передали КНР) проекта 629, он же Golf по терминологии НАТО. В КНДР имеется одна опытовая ПЛРБ класса Gorae, но этот корабль имеет единственную шахтную ПУ и не годится для боевого использования. Сам же вид показанного нового корабля, его размеры и прочие детали убеждают в том, что это корабль не новой постройки, а переделка имеющейся большой дизель-электрической ПЛ. Есть сведения, что в Синпо строится ПЛРБ новой постройки (в свое время автор этих строк этот вопрос здесь освещал), но, очевидно, до ее достройки или спуска на воду еще далеко. Вероятно, не дожидаясь нового корабля, КНДР решили перевооружить как минимум часть из имеющихся примерно 20 ПЛ советского проекта 633 (Romeo) — других больших ПЛ у них пока нет, да детали на фотографиях четко указывают именно на этот проект.
В свое время документация на производство этого проекта была передана КНР, где лодки местной постройки назывались Type 033, а затем и КНДР. Корейцы 7 лодок купили в Китае, первые 11 ПЛ своей постройки строили совместно с китайцами и под нашим присмотром, затем строили уже самостоятельно. Часть этих кораблей уже давно списаны, часть вполне боеспособны, но в современных условиях как от торпедной ПЛ толку от них уже немного, а модернизация особого смысла не имеет. К тому же у КНДР порядка полусотни или более малых и сверхмалых ПЛ, малозаметных, особенно в достаточно мелководных морях вокруг полуострова, и весьма современных и опасных. Более того, теперь они еще и вооружаются ПКР. Поэтому совершенно не удивляет переделка пр.633/Type 033 в подводный ракетоносец. Если это будет не единичный опыт, то переделка, скажем, 5 или 10 ПЛ уже позволит обзавестись достаточно приличным сдерживающим потенциалом ответного удара.
Да, много ракет на такую лодку не поставить. Судя по имеющимся кадрам, вероятнее всего, она несет 3, менее вероятно — 4 БРПЛ. Есть предположения о 2 шахтах, но смысла в боевой лодке с 2 ракетами как-то не просматривается, а вот 3 и более моноблочных БРПЛ — такое было как раз на пр. 629. Пока непонятно, удлинялся ли корпус субмарины — могли ракетный отсек с нижней частью ШПУ в корпус попросту врезать, а верхнюю вывести в надстройку, которую удлинили. Но могли и просто "потеснить" отсек перед машинным отделением с дизелями — там у пр.633 находятся аккумуляторные батареи, кормовая основная группа. Врезание отсека выглядит более разумным, но подтвердить его пока невозможно, хотя северокорейцы вообще производят впечатление ребят с разумным взглядом на технику. Видно лишь, что рубка-ограждение выдвижных систем субмарины удлинена, но непонятно даже, цельная она или имеет в конце понижающийся уступ. Также заметно, что за рубкой, которую "замылили" на кадрах частично, наварена некая дополнительная небольшая палуба. Похоже, ПЛРБ уже в достаточно высокой степени готовности и относительно скоро может быть спущена на воду.
БРПЛ, которые там могут быть установлены, известны. Как минимум, могут установить твердотопливную БРПЛ "Пуккуксон-1" ("Полярная", или, если хотите, Polaris — как американская старая БРПЛ), двухступенчатую небольшую (чуть менее 7,5 м длины и примерно 1,1—1,3 м диаметром) ракету, дальностью примерно 1,5—2 тыс. км. До сего дня имевшую 12 испытательных пусков, из них 2 были бросковыми. И примерно 7-8 пусков можно считать успешными или частично успешными, то есть, в общем, система относительно отработана. Но у северян в разработке и новая БРПЛ "Пуккуксон-3" (под номером 2 у них БРСД на гусеничной базе, более крупная, порядка 1,4—1,5 м диаметром и почти 9 м длиной, дальностью более 3 тыс. км), и, вероятно, именно ее использование на новых лодках. Причем нельзя исключать, что "Пуккуксон-3" будет иметь много общего, если не все, со второй версией, в этом случае процесс отработки и испытаний резко ускорится. Имея, скажем, штук 5 или 6 или более лодок с 3 моноблочных БРПЛ каждая, КНДР может без особых проблем атаковать как американские базы, так и страны-союзницы Вашингтона в регионе, а вот для создания потенциала угрозы территории США нужно будет подойти хотя бы к Гавайским островам на те самые тысячи три километров, что в кризисный период не будет так уж просто. Или организовывать постоянное боевое дежурство в районах, оптимальных для пуска. Конечно, корейцам будет это нелегко сделать, но, как говорится, другие через это проходили и справились.
Пуски БРПЛ "Пуккуксон-1" с опытовой ПЛРБ
Один из вариантов вероятных размерений и устройства БРПЛ "Пуккуксон-1", по мнению немецкого исследователя Норберта Брюгге
И, главное, никаких обещаний, данных Трампу, Ким Чен Ын не нарушил — это же не МБР, и не ядерные испытания, верно? Вопрос в том, поймут ли в Вашингтоне столь толстый намек, остается пока открытым.
P. S. Ким послал другу Донни еще пару тонких намеков утром 25 июля, произведя пару пусков своей новой оперативно-тактической БР, той самой, что трудноотличима от российского "Искандера"…
Кадры, распространенные ЦТАК о посещении северокорейским лидером строительства новой субмарины
Совершенно "случайная" встреча
Конечно, внезапной встреча не была, что бы там ни писал Трамп в «Твиттере» и что бы он ни заливал журналистам. Внезапно можно одноклассника бывшего на улице встретить, а лидеры стран встречаются организованно. И этот «экспромт» был достаточно хорошо подготовлен заранее, и все, кому положено, про него заранее знали. А «экспромтом» этот саммит был объявлен потому, что на "внезапной" встрече никаких договоренностей и документов не подписывается — она же внезапная, якобы, и помощники к ней были "не готовы". Но зато на таких встречах обговариваются важные вопросы, требующие личного контакта лидеров, или направления дальнейшего продвижения в переговорах или отношениях. Примерно таковы же были "внезапные встречи" В.В. Путина и Трампа на разных международных многосторонних саммитах, вроде G20.
Так и здесь — поговорить Киму и Донни было нужно, а подписывать все равно нечего, но зато и в "провале" не обвинят. А россказни о договоренности встретиться, достигнутой через «Твиттер», которые поведал Трамп… Он бы еще сказал, что через SMS пригласил Кима пива попить, почти так же смешно это выглядело бы. Но Трамп вечно выставляет себя мастером "мгновенной дипломатии", "мастером экспромтов" и т.п. Он вообще любит хвалить сам себя, видно, по русской поговорке о том, что если сам себя не похвалишь — ходишь, как оплеванный. А учитывая "сложное" отношение к нему самому у многих американцев и особенно мейнстримных медиа США, это объяснимо.
Смена акцентов
Любопытно, что после этой "мимолетной" встречи несколько изменилась риторика сторон, например, американцев. Да, официально США и дальше выступают за "полную, проверяемую, контролируемую и необратимую денуклеаризацию" КНДР, и никаких других вариантов не приемлют. Но сами политики очень мало теперь говорят именно об этом, аа больше выступают за "замораживание" ядерной программы или арсенала КНДР. Сам Трамп уже объявил "замораживание" свершившимся, и поставил себе в заслугу. Хотя по факту Ким ему обещал только временный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности, то есть МБР. Когда, вероятно, все, что нужно, включая термоядерный или же бустированный ядерный заряд, уже испытано, дальше можно пока что обрабатывать имеющиеся данные и работать по линии субкритических экспериментов и компьютерных симуляций (суперкомпьютеры найдутся и в КНДР). И по линии МБР тоже пока можно взять паузу, тем более что продемонстрированные системы "Хвасон-12", "Хвасон-14" и "Хвасон-15" пока что сложно считать полноценным оружием первого удара, слишком велико время подготовки к старту, а для ответного они и вовсе малопригодны. Что до твердотопливных решений, то здесь корейцы пока до реальных результатов по линии МБР не доросли, как и до капсулированных жидкостных систем. Что до производства зарядов, то ряд аналитиков считает, что КНДР за время моратория пополнила свой арсенал примерно 15-20 боеприпасами, ядерными или термоядерными, и суммарно он составляет, якобы, до 46-50 единиц.
Так что, скорее всего, в Вашингтоне уже поняли, что полная денуклеаризация — это или из области фантастики, или из далекого будущего. И что обещание убрать свои тактические ядерные авиабомбы и пообещать не применять силу против КНДР — это, даже вместе со снятием санкций, маловато, чтобы сменять это на ракетно-ядерный потенциал, который тоже обеспечит неприкосновенность. И даже военные гарантии КНР (которые и так есть у КНДР — Договор 1954 г. своего действия не прекращал), вместе с военными гарантиями России (которые, возможно, были предложены Путиным на недавней встрече) — это гарантии, а свое оружие — это свое. И Вашингтону надо ставить перед собой какие-то более реальные цели, чтобы было чем похвастать перед избирателем на скорых уже выборах президента США. Заодно неплохо бы обеспечить такой уровень общения с КНДР, чтоб в Пхеньяне видели некую перспективу в переговорах и не подложили Трампу свинью перед самыми выборами, в виде серии испытаний МБР или ядерного испытания. То есть Трампу очень нужно хоть какое-то соглашение с Ким Чен Ыном. Но и Киму тоже нужны какие-то результаты, хотя бы в виде снятия части санкций или еще чего-нибудь. При этом, конечно, без реального отказа от ракетно-ядерного оружия.
Переговоры возможны тогда, когда условия и цели адекватны
По сути, речь на новом уровне сделки, если речь пойдет о договоренностях "не развивать ядерный потенциал" или еще чем-то подобном, пойдет о том, что США де-факто признают КНДР ядерной державой (чего на словах они не делали, что, в общем, глупость — ракетно-ядерный статус КНДР есть свершившийся факт, нравится кому или нет). Чего, в общем, КНДР и надо было. Но КНДР еще нужно снятие санкций, реальное прекращение американо-южнокорейской совместной военной деятельности, начало вывоза тактических ядерных бомб В61 из Кореи. Смогут они этого всего добиться? Тоже, наверное, вряд ли.
При этом руководство Южной Кореи пытается также повлиять на ситуацию, убедив США сделать хоть что-то. Им и страшновато, несмотря на достаточно солидную военную мощь, и с политической точки зрения точно так же нужны результаты позитивного характера. Потому что цикл популярности каждых новых властей Сеула чем-то напоминает украинский. С энтузиазмом выбирают нового главу государства, до того с энтузиазмом избавившись от старого, затем популярность начинает падать все стремительнее, к концу доходя до сакраментального "долой". Разве что радикализма поменьше, потому что живут получше. А за какие-то подвижки в ядерных вопросах с северным грозным соседом можно от народа и индульгенцию получить. Заинтересованы в снижении напряженности между КНДР и США (хотя бы незначительном) и Россия с Китаем. Но, конечно, больше всего зависит от адекватности самих США, у которых должно появиться понимание, что для успеха переговоров нужны гарантии и четкие условия, причем те, которые для другой стороны выполнимы, а не "отдай жену дяде, а сам иди... куда-нибудь подальше".
Толстый намек на тонкие обстоятельства
Одновременно КНДР периодически дает понять, что "караул устал", и ждать до бесконечности в Пхеньяне не хотят. Делают это путем испытаний ракет, по поводу которых Ким Дональду ничего не обещал. Ракет оперативно-тактических, крылатых, меньшей дальности и так далее. Или же демонстрацией "подозрительной суеты" на ядерных объектах. А на днях Ким Чен Ын напомнил, что, кроме МБР, есть и другие опасные средства, которыми, при определенном везении, "можно попасть в Америку". Речь о БРПЛ.
23 июля этого года ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи, в англоязычных ресурсах оно KCNA) показало кадры посещения товарищем Ким Чен Ыном военно-морской базы и верфи Синпо на восточном побережье КНДР. Судя по всему, лидер КНДР осмотрел и верфь, и недавно построенный учебный центр, оснащенный современными тренажерами и учебными сооружениями, такими, как большие тренировочные бассейны, в которых отрабатывается подводная подготовка, работы в скафандрах и ИДА, борьба за живучесть, покидание лодки на грунте и спасение методами свободного всплытия. Для последнего там построена затопленная водой высокая башня.
А на верфи Ким посетил новую подлодку, которая еще строится. Причем он уточнил, что "подводные лодки имеют для КНДР стратегическое значение". Очевидно, это был намек на назначение показанной на нескольких кадрах субмарины. Этим словом в официальной риторике КНДР с недавних пор часто замещают слово "ядерный", чтобы поменьше провоцировать во время переговорного процесса — суть-то не меняется. То есть речь может идти о ПЛРБ — неатомной подводной лодке с баллистическими ракетами. В СССР данный подкласс был представлен многочисленными представителями (24 штуки, 1 из них потом передали КНР) проекта 629, он же Golf по терминологии НАТО. В КНДР имеется одна опытовая ПЛРБ класса Gorae, но этот корабль имеет единственную шахтную ПУ и не годится для боевого использования. Сам же вид показанного нового корабля, его размеры и прочие детали убеждают в том, что это корабль не новой постройки, а переделка имеющейся большой дизель-электрической ПЛ. Есть сведения, что в Синпо строится ПЛРБ новой постройки (в свое время автор этих строк этот вопрос здесь освещал), но, очевидно, до ее достройки или спуска на воду еще далеко. Вероятно, не дожидаясь нового корабля, КНДР решили перевооружить как минимум часть из имеющихся примерно 20 ПЛ советского проекта 633 (Romeo) — других больших ПЛ у них пока нет, да детали на фотографиях четко указывают именно на этот проект.
Северокорейские ПЛ пр.633/Type 033
В свое время документация на производство этого проекта была передана КНР, где лодки местной постройки назывались Type 033, а затем и КНДР. Корейцы 7 лодок купили в Китае, первые 11 ПЛ своей постройки строили совместно с китайцами и под нашим присмотром, затем строили уже самостоятельно. Часть этих кораблей уже давно списаны, часть вполне боеспособны, но в современных условиях как от торпедной ПЛ толку от них уже немного, а модернизация особого смысла не имеет. К тому же у КНДР порядка полусотни или более малых и сверхмалых ПЛ, малозаметных, особенно в достаточно мелководных морях вокруг полуострова, и весьма современных и опасных. Более того, теперь они еще и вооружаются ПКР. Поэтому совершенно не удивляет переделка пр.633/Type 033 в подводный ракетоносец. Если это будет не единичный опыт, то переделка, скажем, 5 или 10 ПЛ уже позволит обзавестись достаточно приличным сдерживающим потенциалом ответного удара.
Опытовая ПЛРБ Gorae (название условное, никто не знает настоящего за пределами КНДР, ранее именовалась также Sinpo-C, по месту постройки), возвращение после одного из успешных пусков
Да, много ракет на такую лодку не поставить. Судя по имеющимся кадрам, вероятнее всего, она несет 3, менее вероятно — 4 БРПЛ. Есть предположения о 2 шахтах, но смысла в боевой лодке с 2 ракетами как-то не просматривается, а вот 3 и более моноблочных БРПЛ — такое было как раз на пр. 629. Пока непонятно, удлинялся ли корпус субмарины — могли ракетный отсек с нижней частью ШПУ в корпус попросту врезать, а верхнюю вывести в надстройку, которую удлинили. Но могли и просто "потеснить" отсек перед машинным отделением с дизелями — там у пр.633 находятся аккумуляторные батареи, кормовая основная группа. Врезание отсека выглядит более разумным, но подтвердить его пока невозможно, хотя северокорейцы вообще производят впечатление ребят с разумным взглядом на технику. Видно лишь, что рубка-ограждение выдвижных систем субмарины удлинена, но непонятно даже, цельная она или имеет в конце понижающийся уступ. Также заметно, что за рубкой, которую "замылили" на кадрах частично, наварена некая дополнительная небольшая палуба. Похоже, ПЛРБ уже в достаточно высокой степени готовности и относительно скоро может быть спущена на воду.
Варианты модернизации северокорейской ПЛ по мнению H.I. Sutton (www.hisutton.com)
БРПЛ, которые там могут быть установлены, известны. Как минимум, могут установить твердотопливную БРПЛ "Пуккуксон-1" ("Полярная", или, если хотите, Polaris — как американская старая БРПЛ), двухступенчатую небольшую (чуть менее 7,5 м длины и примерно 1,1—1,3 м диаметром) ракету, дальностью примерно 1,5—2 тыс. км. До сего дня имевшую 12 испытательных пусков, из них 2 были бросковыми. И примерно 7-8 пусков можно считать успешными или частично успешными, то есть, в общем, система относительно отработана. Но у северян в разработке и новая БРПЛ "Пуккуксон-3" (под номером 2 у них БРСД на гусеничной базе, более крупная, порядка 1,4—1,5 м диаметром и почти 9 м длиной, дальностью более 3 тыс. км), и, вероятно, именно ее использование на новых лодках. Причем нельзя исключать, что "Пуккуксон-3" будет иметь много общего, если не все, со второй версией, в этом случае процесс отработки и испытаний резко ускорится. Имея, скажем, штук 5 или 6 или более лодок с 3 моноблочных БРПЛ каждая, КНДР может без особых проблем атаковать как американские базы, так и страны-союзницы Вашингтона в регионе, а вот для создания потенциала угрозы территории США нужно будет подойти хотя бы к Гавайским островам на те самые тысячи три километров, что в кризисный период не будет так уж просто. Или организовывать постоянное боевое дежурство в районах, оптимальных для пуска. Конечно, корейцам будет это нелегко сделать, но, как говорится, другие через это проходили и справились.
Пуски БРПЛ "Пуккуксон-1" с опытовой ПЛРБ
Один из вариантов вероятных размерений и устройства БРПЛ "Пуккуксон-1", по мнению немецкого исследователя Норберта Брюгге
БРСД "Пуккуксон-2"
И, главное, никаких обещаний, данных Трампу, Ким Чен Ын не нарушил — это же не МБР, и не ядерные испытания, верно? Вопрос в том, поймут ли в Вашингтоне столь толстый намек, остается пока открытым.
P. S. Ким послал другу Донни еще пару тонких намеков утром 25 июля, произведя пару пусков своей новой оперативно-тактической БР, той самой, что трудноотличима от российского "Искандера"…
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
- Использованы фотографии:
- thedrive.com, hisutton.com, ЦТАК КНДР
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter