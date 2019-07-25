Посол Филиппин в США: Российская военная техника несовместима с нашими войсками

Они очень важны для нас как для борьбы со стихийными бедствиями, так и для перевозки наших солдат.

Наши солдаты предпочли бы, очевидно, продукцию американского производства, но не потому, что они имеют что-то против российских или китайских изделий, а в связи с тем, что совместимость очень важна.

Филиппины заинтересованы в покупке новых вертолетов из Соединенных Штатов. При этом российские аналоги не соответствуют потребностям вооруженных сил, что вызвано их несовместимостью с имеющейся техникой. Об этом заявил во вторник посол обозначенной страны в США Жозе Мануэль Ромуальдес.С его слов, Вашингтон предлагает приобрести тяжелые военно-транспортные вертолеты Chinook.- пояснил указанный дипломат.Как он отметил, ранее, в декабре 2018 года, Манила уже одобрила закупку партии из 16 вертолетов Black Hawk. Выбор пал именно на эту модель, так как, со слов Ромуальдеса, филиппинские военные более благосклонны к американской технике.- заявил посол.Однако у местного издания ABS-CBN News другое мнение. Как оно утверждает, Манила соглашается приобретать американскую боевую технику, «избегая более дешевого российского оборудования из-за санкций США, наложенных в отношении военного экспорта из РФ».