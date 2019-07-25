Северную Корею обвинили в пуске двух баллистических ракет

Южнокорейские СМИ опубликовали информацию о том, что КНДР осуществила пуск двух ракет. При этом утверждается, что ракеты были баллистическими.Ракетные пуски, осуществлённые Северной Кореей, подтверждают и в Токио. Японский министр обороны Такэси Ивая заявил о том, что Пхеньян в очередной раз нарушил резолюцию Совбеза ООН, осуществив пуски баллистических ракет.По словам японского министра, Япония совместно с США проведёт тщательный анализ действий, которые произвела Северная Корея. В частности, уточняется дистанция, которую преодолели ракеты, выпущенные с одного из полигонов на территории КНДР.Южнокорейская сторона представляет данные о том, что пуски осуществлялись с полигона в районе Вонсана с интервалом в 23 минуты (в 5:34 и 5:57 по местному времени). Ракеты малой дальности, упали в Японском море. Никакого ущерба при этом зафиксировано не было.В США уже заявили, что «разберутся с ситуацией и примут соответствующие меры незамедлительно». О каких конкретно мерах идёт речь, пока не сообщается.Напомним, что ранее главы КНДР и США несколько раз встречались друг с другом. Дональд Трамп даже пересекал границу Северной Кореи по приглашению Ким Чен Ына. Диалог, как было заявлено, о ядерной проблематике будет продолжен. Однако от развития ракетных технологий Пхеньян отказываться не собирается.