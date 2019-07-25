СМИ Китая: Россия ответила на ошибку в японских картах развёртыванием войск

Предполагалось, что Япония помнит об этом "промахе" […] Но недавно та же ошибка была обнаружена снова и на этот раз терпение России кончилось.

После того, как было сообщено об этом, японское правительство своевременно организовало расследование в отношении книжного магазина. По его результатам было установлено, что проданные карты являлись пиратской подделкой и, скорее всего, были средством намеренной дискредитации скрытыми внешними силами. Япония договорилась с соответствующими лицами о закрытии книжного магазина и уничтожении всех карт.

Военные действия РФ показали, что Южные Курилы - неотъемлемая территория России!

Россия всегда придерживалась очень жесткой позиции в отношении принадлежности Южных Курил, считая их неотъемлемой частью страны. Однако Япония полагает иначе, что порой приводит к довольно резким выпадам со стороны Москвы. Об этом рассуждают китайские СМИ.На недавнем саммите "Большой двадцатки" в Осаке в подготовленных Токио отчетных материалах южные Курильские острова были обозначены как японская территория. Тогда МИД РФ потребовал немедленного исправления документации, пригрозив ответной реакцией.- пишут в Китае.В книжном магазине, находящемся в Токио, журналисты на днях обнаружили, что на продаваемой карте южные Курилы помечены как принадлежащие Японии. В правом нижнем углу карты были подробно описаны площадь и приводился обзор четырех островов. Министр иностранных дел Сергей Лавров срочно вызвал посла Японии в РФ, попросил дать вразумительные объяснения по этому инциденту "и немедленно изъять все карты, пообещав, что иначе Россия предпримет против Токио меры". МИД страны восходящего солнца пояснил по этому поводу:Глава МИД Японии Кавано Таро официально извинился перед Россией по дипломатическим каналам, заявив, что японское правительство, безусловно, гарантирует, что ничего подобного не произойдетКак указывают СМИ КНР, Россия не удовлетворилась таким исходом и в тот же день развернула войска. Большой десантный корабль Тихоокеанского флота, вмещающий более 400 человек и значительное количество бронетехники, провели военные учения вблизи Южных Курил. Во время маневров Япония отправила два разведывательных корабля для наблюдения за их ходом, но после предупредительных выстрелов они немедленно покинули локацию.- резюмируют китайские СМИ.