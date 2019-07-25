Новости

Без "потерпевшего Путина" ответчик по делу об оскорблении власти отказался прийти в суд

85
Центральным райсудом Новокузнецка вынесено решение по делу об оскорблении власти. Местного жителя Игоря Горланова, заявившего о себе, что он член партии «Яблоко», обязали выплатить 30 тысяч рублей. Горланов на своей станице в социальной сети опубликовал пост о новгородце Юрии Картыжеве, которого в апреле оштрафовали за оскорбительную заметку в отношении президента России. В этом посте Горланов повторил нецензурное выражение в адрес главы государства "в виде цитаты".

Без "потерпевшего Путина" ответчик по делу об оскорблении власти отказался прийти в суд



«Яблочник» Горланов отказался присутствовать на заседании суда по этому административному делу, мотивировав это тем, что суд «не вызвал на заседание потерпевшего».

Горланов записал по этому поводу видео, где заявил:

Я требую явки президента Путина в суд, так как Путин, по-видимому, является потерпевшим.

«Требования» Горланова суд не удовлетворил, и ответчик по этому делу в суд не явился. Это не помешало судье вынести вердикт о штрафе.

Нужно добавить, что это уже не первый штраф для Горланова. Ранее он привлекался к ответственности за участие в несанкционированном «навальновском» митинге «Он нам не царь». Штраф в размере 10 тысяч рублей ответчик не оплатил, заявив, что у него нет денег, и попросив помочь «неравнодушных». «Неравнодушные» в итоге собрали 4 тысячи рублей.



Для справки: Игорь Горланов с раннего возраста являлся воспитанником детского дома. Его родители ранее были лишены родительских прав. Причём они в своё время тоже имели статус детей-сирот. По словам Горланова, он добивается выделения положенного ему жилья.
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
85 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти