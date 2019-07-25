Без "потерпевшего Путина" ответчик по делу об оскорблении власти отказался прийти в суд

Я требую явки президента Путина в суд, так как Путин, по-видимому, является потерпевшим.

Центральным райсудом Новокузнецка вынесено решение по делу об оскорблении власти. Местного жителя Игоря Горланова, заявившего о себе, что он член партии «Яблоко», обязали выплатить 30 тысяч рублей. Горланов на своей станице в социальной сети опубликовал пост о новгородце Юрии Картыжеве, которого в апреле оштрафовали за оскорбительную заметку в отношении президента России. В этом посте Горланов повторил нецензурное выражение в адрес главы государства "в виде цитаты".«Яблочник» Горланов отказался присутствовать на заседании суда по этому административному делу, мотивировав это тем, что суд «не вызвал на заседание потерпевшего».Горланов записал по этому поводу видео, где заявил:«Требования» Горланова суд не удовлетворил, и ответчик по этому делу в суд не явился. Это не помешало судье вынести вердикт о штрафе.Нужно добавить, что это уже не первый штраф для Горланова. Ранее он привлекался к ответственности за участие в несанкционированном «навальновском» митинге «Он нам не царь». Штраф в размере 10 тысяч рублей ответчик не оплатил, заявив, что у него нет денег, и попросив помочь «неравнодушных». «Неравнодушные» в итоге собрали 4 тысячи рублей.Для справки: Игорь Горланов с раннего возраста являлся воспитанником детского дома. Его родители ранее были лишены родительских прав. Причём они в своё время тоже имели статус детей-сирот. По словам Горланова, он добивается выделения положенного ему жилья.