В Анкаре белорусский дипломат получил два огнестрельных ранения

Ребёнок не пострадал, его отец находится в больнице в тяжёлом состоянии. Дипломату оказывается медицинская помощь.

В Турции произошло очередное нападение на представителя иностранного дипломатического корпуса. Издание Hurriyet сообщает, что в Анкаре два огнестрельных ранения получил советник белорусского посольства Александр Поганшев.По последним данным, выстрелы в сотрудника посольства Республики Беларусь прозвучали в районе Чанкая, где располагается немало зданий иностранных посольств в Турции. Стреляли в дипломата в то время, когда он возвращался с ребёнком в здание дипмиссии.В МИД РБ говорят о том, что турецкая полиция установила личность стрелявшего. Им оказался «психически неуравновешенный» местный житель из числа бывших военнослужащих.Из сообщения МИД Белоруссии:Известно о том, что нападавшего нашли на месте преступления мёртвым. Полиция Анкары заявила о самоубийстве.Напомним, что в декабре 2016 года в Анкаре был убит российский посол Андрей Карлов. Стрелявшим оказался бывший полицейский Мевлют Алтынташ, который выкрикивал, что «это месть за Алеппо». При этом до сих пор остаётся неясным, как Алтынташ смог пройти на выставку с оружием по недействительному удостоверению и почему турецкая полиция не приняла никаких мер по его задержанию, решив просто ликвидировать преступника на месте.