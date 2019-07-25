Новая военная доктрина Поднебесной. Важнейшее место в ней занимает Россия

Белая книга красного Китая

Независимость Тайваня как главная угроза интересам Китая

Против ядерной гонки

Мы также всегда были верны принципу безоговорочно не применять и не запугивать ядерным оружием страны и регионы, не обладающие ядерным оружием,

Важность сотрудничества с Россией