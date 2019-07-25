"Новая" выдала материал о "радиоактивной грязи" на неатомном "Адмирале Кузнецове"

Там же каждое пятно фонит

В Интернете активно обсуждается публикация «Новой газеты», которая красноречиво свидетельствует об уровне компетентности (некомпетентности) сотрудников издания. В статье, посвящённой российскому тяжёлому авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов», в которой «Новая» ссылалась на некоего бывшего члена ремонтной бригады авианосца Ивана, рассказывается нечто невероятное. Этот Иван объявил, что он в белом комбинезоне лазал по «реакторному отсеку», где был риск испачкаться в «радиоактивной грязи».- из публикации в газете.Читатели отреагировали на эту удивительную техническую безграмотность и неиссякаемое либеральное желание облить грязью российские армию и флот. Был отмечен эпичный провал «Новой», так как никакого «реакторного отсека» и «радиоактивной грязи» на «Адмирале Кузнецове» нет по той причине, что авианесущий крейсер не является атомным. Модераторы «Новой» стали удалять комментарии от тех читателей, которые указывали на безграмотную и откровенно лживую публикацию.От редакции потребовали объясниться. «Новая» объяснилась оригинально, заявив, что в материале якобы рассказывалось не об «Адмирале Кузнецове», а о «Петре Великом». И «герой публикации Иван», оказывается, выполнял работы по ремонту именно атомного ракетного крейсера, а не авианосца. Но такая попытка отбрыкаться к успеху для «Новой» не привела. Дело в том, что в упоминаемом издании 2017 году на «Петре Великом» никаких ремонтных работ в реакторном отсеке не было, и корабль ВМФ РФ встанет на ремонт и модернизацию лишь в следующем году.Подробности в ролике от Руслана Осташко: