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Глава Пентагона пояснил действия кораблей коалиции в Персидском заливе

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Американская коалиция, созданная для обеспечения судоходства в Персидском заливе, не будет сопровождать коммерческие суда США, но будет внимательно отслеживать их передвижение. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

Глава Пентагона пояснил действия кораблей коалиции в Персидском заливе



Отвечая на вопросы журналистов, новый глава Пентагона пояснил, что США будут готовы защищать коммерческие суда в районе Персидского залива, но это не означает, что за каждым судном будет следовать военный корабль коалиции. По его словам, корабли будут располагаться так, чтобы в случае "возникшей провокации" достаточно быстро отреагировать и предотвратить ее.

Если мы посчитаем, что американское судно может быть под угрозой, оно может быть остановлено или задержано, мы захотим убедиться, что у нас есть возможность сделать так, чтобы этого не произошло (...) Это может означать, что корабль ВМС США будет находиться в непосредственной близости для сдерживания. Но, опять же, это не обязательно означает, что за каждым судном, следующим через пролив под американским флагом, будет эсминец

- заявил Эспер.

Глава Пентагона сообщил, что на следующей неделе проведет встречу с Центральным командованием (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, чтобы окончательно утвердить "концепцию применения сил" в районе Персидского залива.

Ранее сообщалось, что США вместе с союзниками намерены создать коалицию с целью обеспечения свободного судоходства в районе Персидского залива. В свою очередь о возможном создании "европейской" коалиции с участием Франции, Германии и Великобритании заявили в Париже. Решение о размещении военных кораблей в данном регионе принято в ответ на действия Ирана, который задержал британский танкер.




Использованы фотографии:
https://yandex.ru/images/
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