Глава Пентагона пояснил действия кораблей коалиции в Персидском заливе

Если мы посчитаем, что американское судно может быть под угрозой, оно может быть остановлено или задержано, мы захотим убедиться, что у нас есть возможность сделать так, чтобы этого не произошло (...) Это может означать, что корабль ВМС США будет находиться в непосредственной близости для сдерживания. Но, опять же, это не обязательно означает, что за каждым судном, следующим через пролив под американским флагом, будет эсминец

Американская коалиция, созданная для обеспечения судоходства в Персидском заливе, не будет сопровождать коммерческие суда США, но будет внимательно отслеживать их передвижение. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.Отвечая на вопросы журналистов, новый глава Пентагона пояснил, что США будут готовы защищать коммерческие суда в районе Персидского залива, но это не означает, что за каждым судном будет следовать военный корабль коалиции. По его словам, корабли будут располагаться так, чтобы в случае "возникшей провокации" достаточно быстро отреагировать и предотвратить ее.- заявил Эспер.Глава Пентагона сообщил, что на следующей неделе проведет встречу с Центральным командованием (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, чтобы окончательно утвердить "концепцию применения сил" в районе Персидского залива.Ранее сообщалось, что США вместе с союзниками намерены создать коалицию с целью обеспечения свободного судоходства в районе Персидского залива. В свою очередь о возможном создании "европейской" коалиции с участием Франции, Германии и Великобритании заявили в Париже. Решение о размещении военных кораблей в данном регионе принято в ответ на действия Ирана, который задержал британский танкер.