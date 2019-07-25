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Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение над Каспием

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Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана потерпел крушение в среду вечером при выполнении тренировочного полета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение над Каспием



По имеющейся информации, самолет вылетел на плановые ночные тренировки над акваторией Каспийского моря, через некоторое время после взлета с ним была утеряна связь и он пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет рухнул в море. В настоящее время проводятся безотлагательные меры по поиску пилота и самого истребителя.

24 июля около 22:00 местному времени (21:00 мск) была внезапно утеряна связь с самолетом Миг-29 ВВС Азербайджана, осуществляющим плановые тренировочные полеты в ночное время. По предварительной версии, военный самолет упал в море

- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Причина случившегося на данный момент не установлена, создана специальная комиссия, которая займется расследованием крушения самолета. Ситуация взята под личный контроль министром обороны республики.
Использованы фотографии:
Минобороны Азербайджана
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