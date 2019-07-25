Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение над Каспием
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана потерпел крушение в среду вечером при выполнении тренировочного полета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.
По имеющейся информации, самолет вылетел на плановые ночные тренировки над акваторией Каспийского моря, через некоторое время после взлета с ним была утеряна связь и он пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет рухнул в море. В настоящее время проводятся безотлагательные меры по поиску пилота и самого истребителя.
- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Причина случившегося на данный момент не установлена, создана специальная комиссия, которая займется расследованием крушения самолета. Ситуация взята под личный контроль министром обороны республики.
По имеющейся информации, самолет вылетел на плановые ночные тренировки над акваторией Каспийского моря, через некоторое время после взлета с ним была утеряна связь и он пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет рухнул в море. В настоящее время проводятся безотлагательные меры по поиску пилота и самого истребителя.
24 июля около 22:00 местному времени (21:00 мск) была внезапно утеряна связь с самолетом Миг-29 ВВС Азербайджана, осуществляющим плановые тренировочные полеты в ночное время. По предварительной версии, военный самолет упал в море
- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Причина случившегося на данный момент не установлена, создана специальная комиссия, которая займется расследованием крушения самолета. Ситуация взята под личный контроль министром обороны республики.
- Использованы фотографии:
- Минобороны Азербайджана
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