Роботизированная платформа "Маркер" завершила этап ходовых испытаний
Новейшая российская роботизированная автономная платформа "Маркер" в варианте на гусеничной платформе завершила первый этап, включающий в себя ходовые испытания, и готовится к началу второго. Об этом сообщает пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).
Согласно сообщению, испытания проходили на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов. На первом этапе испытаний проводился цикл ходовых тестов, которые успешно завершились. Второй этап испытаний, который коснется средств поражения платформы, начнется в конце этого месяца.
- говорится в сообщении.
При этом уточняется, что платформа создана в двух вариантах: на гусеничном шасси и на колесном. Ходовые испытания закончились для гусеничного шасси.
О начале испытаний роботизированной платформы "Маркер", созданной совместно Фондом перспективных исследований и НПО "Андроидная техника" (разработчик антропоморфного робота "Федор"), сообщалось еще в начале марта этого года. Предполагается, что на основе данной платформы будет отработано взаимодействие наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа.
- заявили в ФПИ.
О данной платформе более подробно Вы можете прочитать в материале "ВО": "Пулемёт с моторчиком". Несомненная удача российских конструкторов
Согласно сообщению, испытания проходили на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов. На первом этапе испытаний проводился цикл ходовых тестов, которые успешно завершились. Второй этап испытаний, который коснется средств поражения платформы, начнется в конце этого месяца.
Завершились ходовые испытания гусеничной автономной платформы "Маркер". Стрельбовые испытания запланированы на конец июля
- говорится в сообщении.
При этом уточняется, что платформа создана в двух вариантах: на гусеничном шасси и на колесном. Ходовые испытания закончились для гусеничного шасси.
О начале испытаний роботизированной платформы "Маркер", созданной совместно Фондом перспективных исследований и НПО "Андроидная техника" (разработчик антропоморфного робота "Федор"), сообщалось еще в начале марта этого года. Предполагается, что на основе данной платформы будет отработано взаимодействие наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа.
"Маркер" - это экспериментальная робототехническая платформа, конструктор, на котором можно отработать модели ведения боевых действий будущего
- заявили в ФПИ.
О данной платформе более подробно Вы можете прочитать в материале "ВО": "Пулемёт с моторчиком". Несомненная удача российских конструкторов
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter