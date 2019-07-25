Роботизированная платформа "Маркер" завершила этап ходовых испытаний

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Завершились ходовые испытания гусеничной автономной платформы "Маркер". Стрельбовые испытания запланированы на конец июля

"Маркер" - это экспериментальная робототехническая платформа, конструктор, на котором можно отработать модели ведения боевых действий будущего