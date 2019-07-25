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Роботизированная платформа "Маркер" завершила этап ходовых испытаний

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Новейшая российская роботизированная автономная платформа "Маркер" в варианте на гусеничной платформе завершила первый этап, включающий в себя ходовые испытания, и готовится к началу второго. Об этом сообщает пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Роботизированная платформа "Маркер" завершила этап ходовых испытаний



Согласно сообщению, испытания проходили на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов. На первом этапе испытаний проводился цикл ходовых тестов, которые успешно завершились. Второй этап испытаний, который коснется средств поражения платформы, начнется в конце этого месяца.

Завершились ходовые испытания гусеничной автономной платформы "Маркер". Стрельбовые испытания запланированы на конец июля

- говорится в сообщении.

При этом уточняется, что платформа создана в двух вариантах: на гусеничном шасси и на колесном. Ходовые испытания закончились для гусеничного шасси.

О начале испытаний роботизированной платформы "Маркер", созданной совместно Фондом перспективных исследований и НПО "Андроидная техника" (разработчик антропоморфного робота "Федор"), сообщалось еще в начале марта этого года. Предполагается, что на основе данной платформы будет отработано взаимодействие наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа.

"Маркер" - это экспериментальная робототехническая платформа, конструктор, на котором можно отработать модели ведения боевых действий будущего

- заявили в ФПИ.

О данной платформе более подробно Вы можете прочитать в материале "ВО": "Пулемёт с моторчиком". Несомненная удача российских конструкторов

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