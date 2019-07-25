В Киеве заявили, что "Газпром" вынашивает планы по "зимней атаке" украинского рынка

На Украине заявили о том, что российская компания «Газпром» вынашивает планы новой "зимней атаке" энергетического рынка Украины с "катастрофическими для страны последствиями".В издании «Апостроф» вышло интервью эксперта в энергетической сфере Михаила Гончара, который заявил, что «Газпрому» «не хватает доходов с украинского рынка». Гончар утверждает, что появились «косвенные доказательства» того, что «Газпром» собирается вернуться на украинский рынок. Этими «косвенными доказательствами якобы является возобновление закупок туркменского природного газа, «на которых базировалась схема экспорта».При этом украинский «энергетический» эксперт, которого назвали ведущим, заявляет, что «Нафтогаз» уже пять лет держит удар «Газпрома» и не должен сдаваться, так как «уступать агрессору нельзя».Гончар отмечает, что если пойти на смену руководства в энергетическом секторе Украины, то «Газпром» вернётся на рынок Украины и «зимой страну ждёт катастрофа». По словам «эксперта», для продвижения своих интересов на Украине «Газпром» сделал ставку на партию Юрия Бойко и Виктора Медведчука, с которыми неоднократно встречался Алексей Миллер.В Киеве заявляют, что для Украины важно в случае переговоров с «Газпромом» фактически использовать и третью сторону – Брюссель, не соглашаясь на формат переговоров с Москвой «один на один».Для справки: г-н Гончар является тем самым "ведущим экспертом, который в 2014 году заявлял о невозможно соединить Кубань с Крымом энергетическим мостом. Сегодня этому энергомосту уже почти пять лет.