Приверженность Республики Болгарии обязательствам на долгие годы без национального консенсуса и убежденности во взаимоприемлемых условиях договора вызывает крайнюю обеспокоенность.

«Торжество лоббизма» со стороны США

Болгарский президент наложил вето на сделку стоимостью 1,26 миллиарда долларов, в рамках которой предполагалось закупить 8 новых истребителей Lockheed Martin F-16 взамен МиГ-29, стоящих на данный момент на вооружении ВВС страны.В Болгарии президент страны Румен Радев наложил вето на заключение сделки по покупке американских истребителей F-16 взамен МиГ-29. Информацию об этом опубликовало агентство Reuters.Согласно сообщению агентства, вето последовало вслед за дебатами в парламенте, которые выявили разногласия по условиям контракта.- заявил Радев в своем обращении.Болгария ведет переговоры о замене парка многофункциональных легких истребителей МиГ-29 с 2017 года. В качестве различных вариантов власти страны рассматривали возможность покупки подержанных F-16 из состава ВВС Португалии, Eurofighter Typhoons из Италии и шведских Saab JAS Gripens.В мае казалось, что Болгария откажется от приобретения F-16 в пользу «Тайфунов» или «Грипенов». Однако в июне Государственный департамент США одобрил продажу на сумму 1,67 миллиарда долларов уже не подержанных, а новых F-16 Block 70, с полным комплектом вооружения и наземных средств обслуживания к ним, что, несмотря на более привлекательное финансовое предложение шведов, гораздо более соответствовало нуждам Болгарии.Затем в июле Совет министров Болгарии утвердил четыре проекта соглашений на приобретение восьми самолетов F-16 на общую сумму почти 1,3 миллиарда долларов в июле. Однако соглашение должно было быть одобрено болгарским парламентом и конгрессом США.Споры связаны в первую очередь с суммой контракта. Сумма сделки равна 2,1% ВВП страны. Кроме того, новые истребители поставят не в течение 2, а в течение 4-6 лет.В 2018 президент страны Румен Радев называл контракт «торжеством лоббизма» со стороны США. Согласно условиям контракта, сделка должна быть утверждена до 5 сентября, иначе она будет сорвана.В декабре 2018 года правительство Болгарии одобрило программу ремонта и обслуживания как МиГ-29, так и Су-25: эти два типа самолетов составляют основу ВВС страны. Обслуживанием МиГов занимается российский производитель самолетов: рамочное соглашение об этом было подписано в марте 2018 года. В рамках сделки АО РСК «МиГ» получит около 41 миллиона долларов.