Экс-командир "Айдара"заявил, что лично взял в плен 55 псковских десантников
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук заявил, что во время боевых действий в Донбассе за ним "лично охотилась" российская авиация, тогда как он лично взял в плен больше полусотни российских десантников. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.
Как заявил Мельничук, во время боев на Донбассе 13 августа 2014 года он взял в плен и "лично сдал" 55 псковских десантников, среди которых находились "два старших офицера". Кроме этого, экс-командир "Айдара" рассказал, что во время боев в районе города Счастье Луганской области якобы видел российские штурмовики, поражающие цели на земле. А их прикрытие, по словам Мельничука, осуществлял самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС РФ.
- заявил он, добавив, что российская авиация "работала по месту" Лутугино и Счастье.
- подчеркнул Мельничук.
Неизвестно, кого и когда брал в плен Мельничук, поскольку батальон почти не участвовал в боевых действиях, да и просуществовал он не долго. "Айдар" был сформирован в мае 2014 года на деньги Коломойского из активистов самообороны Майдана и боевиков запрещенного в России "Правого сектора". На Донбассе он получил широкую известность не из-за участия в боевых действиях, а из-за случаев массовых грабежей и бандитизма, которые в 2014 году лично организовывал Мельничук. В том же 2014 году батальон был отстранен от ведения боевых действий и обвинен украинскими властями в похищениях людей. В январе 2015 года батальон окончательно расформировали.
Как заявил Мельничук, во время боев на Донбассе 13 августа 2014 года он взял в плен и "лично сдал" 55 псковских десантников, среди которых находились "два старших офицера". Кроме этого, экс-командир "Айдара" рассказал, что во время боев в районе города Счастье Луганской области якобы видел российские штурмовики, поражающие цели на земле. А их прикрытие, по словам Мельничука, осуществлял самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС РФ.
Они (ополченцы - прим. ВО) же вместе с российской авиацией меня лично, я вам говорю лично, лично меня бомбили. Это вам рассказывает не кто-то, кто в Киеве на диване сидел
- заявил он, добавив, что российская авиация "работала по месту" Лутугино и Счастье.
Шли штурмовики под прикрытием самолета А-50 авиационного прикрытия, радиоэлектронной борьбы
- подчеркнул Мельничук.
Неизвестно, кого и когда брал в плен Мельничук, поскольку батальон почти не участвовал в боевых действиях, да и просуществовал он не долго. "Айдар" был сформирован в мае 2014 года на деньги Коломойского из активистов самообороны Майдана и боевиков запрещенного в России "Правого сектора". На Донбассе он получил широкую известность не из-за участия в боевых действиях, а из-за случаев массовых грабежей и бандитизма, которые в 2014 году лично организовывал Мельничук. В том же 2014 году батальон был отстранен от ведения боевых действий и обвинен украинскими властями в похищениях людей. В январе 2015 года батальон окончательно расформировали.
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