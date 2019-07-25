Экс-командир "Айдара"заявил, что лично взял в плен 55 псковских десантников

Они (ополченцы - прим. ВО) же вместе с российской авиацией меня лично, я вам говорю лично, лично меня бомбили. Это вам рассказывает не кто-то, кто в Киеве на диване сидел

Шли штурмовики под прикрытием самолета А-50 авиационного прикрытия, радиоэлектронной борьбы