Фейки на службе американских пропагандистских СМИ

В последние годы Соединённые Штаты постоянно говорят о так называемой «российской угрозе», которая, по словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, стала для них идеей фикс.Назар Илишев в своём авторском блоге задаётся вопросами, почему это происходит и кто настойчиво насаждает образ России, как врага.Очевидно, что США, видя в России один из главных локомотивов перемен, происходящих в мире, и мечтая вернуть «золотые» 90-е в нашу страну, всеми возможными способами будут вести дискредитацию. Одним из таких способов является примитивнейшая, информационная война против нашей страны. Для этого успешно используются американские СМИ, которым чужды такие понятия, как аргументация, факты, доводы. Вся пресса США является лишь пропагандистским инструментом в лице правящей клики, которая пудрит людям мозги, используя концепцию некой либеральной демократии.Однако, как отмечает Илишев, не все в Соединённых Штатах слепо верят тому, что преподносят СМИ. Не случайно появилось такое понятие, как фейк-ньюс, которое так любит использовать в своей речи американский президент Дональд Трамп.