Боевики ИГИЛ выбрали новые цели для атак в Сирии

Из Сирии приходят сообщения о том, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (*запрещена в РФ), костяк которой был сломлен в ходе операции ВКС РФ, окончательно перешли к тактике диверсий. При этом игиловцы теперь выбирают новые цели.Эти целями, как сообщают местные СМИ, стали железнодорожные составы, в первую очередь те, которые перевозят цистерны с нефтью по восстановленным ранее железным дорогам. Наибольшее число атак боевиков ИГИЛ* за последнюю неделю зафиксировано в провинции Хомс.Они (террористы) устанавливают взрывные устройства на железной дороге перед прохождением состава. Одна из последних атак пришлась на грузовой состав, перевозивший нефть от месторождений в западные провинции страны – для последующей перегрузки в портах.Напомним, что ранее боевики ИГИЛ* контролировали нефтедобычу практически на всей территории Сирии. Российские ВКС, оказав помощь сирийской армии, фактически вернули нефтяную отрасль легитимным сирийским властям. При этом игиловцы не могут смириться с потерей одного из основных для себя источников дохода. Здесь нужно несколько дополнить, обозначив, что часть нефтяного промысла в Сирии находится под контролем курдских общин на севере страны, а главы этих общин контролируются американскими войсками.Правительство Сирии направило военизированные подразделения для усиления охраны ключевых железных и автомобильных дорог, однако идущая война и протяжённость этих дорог в любом случае не позволяют на 100 процентов обеспечить безопасность движения. Боевики этим пользуются.