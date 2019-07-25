На Украине сообщили о вывозе ПТРК Javelin на территорию Польши

Источники среди волонтерских движений сообщают об имеющейся информации о вывозе ПТРК Javelin за пределы Украины. (...) речь идет об американских базах в Польше в составе Сил быстрого реагирования

Вооруженные силы Украины так и не получили в свое распоряжение поставленные США ПТРК Javelin и уже скорей всего никогда не получат. Американские советники начали вывоз комплексов за пределы Украины. Об этом сообщают некоторые украинские СМИ со ссылкой на сообщения волонтерских организаций и блогеров.Американские ПТРК Javelin, получением которых в свое время хвалился украинский президент Порошенко, так и не дошли до действующих подразделений ВСУ. Мало того, они вообще вывозятся за пределы Украины. По имеющейся неофициальной информации, причиной этого стало то, что Министерство обороны Украины так и не смогло подготовить на складах места хранения в соответствии с техническими нормами хранения данных ПТРК.Сообщается, что американские советники вывозят комплексы на территорию соседней Польши, где складируют их на своих базах в составе сил быстрого реагирования.- говорится в сообщении.Также сообщается, что поставленные на Украину ПТРК Javelin в действительности ВСУ не передавались, а все время находились на балансе американской армии. В тоже время Минобороны США, ответственное за финансирование обслуживания данных комплексов на Украине, и вовсе не заложило данную статью в свой новый оборонный бюджет."Военное обозрение" не имеет официального подтверждения данной информации.Ранее сообщалось, что поставленные на Украину американские комплексы сразу же после их демонстрации были убраны на склады, а не отправлены в зону АТО, по причине опасений, что попадут в руки "сепаратистов и русских".