Служба безопасности Украины задержала российский танкер

Российские власти переименовали танкер, чтобы скрыть причастность судна к агрессии в Керченском проливе. (...) произведено изъятие записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов

По прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ (...) совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей (...) Вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера "NEYMA"