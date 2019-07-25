Минобороны создаёт ремонтно-эвакуационные полки

Минобороны приняло решение о формировании в войсках специальных ремонтно-эвакуационных полков. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на военное ведомство.Минобороны приняло решение о формировании в войсках новых ремонтно-эвакуационных полков, оснащенных мобильными ремонтными мастерскими и сверхмощными тягачами. Первый ремонтно-восстановительный полк уже сформирован на Урале, второй формируют в Югре. В дальнейшем такие полки будут созданы во всех военных округах.По имеющимся данным, новые полки будут иметь двухбатальонную структуру: один батальон будет ремонтно-восстановительный, второй - эвакуационный. На вооружение ремонтных батальонов поступят многофункциональные высокомобильные ремонтные мастерские, созданные по модульному типу, чтобы в зависимости от вида ремонтируемой техники можно было быстро подобрать парк станков, запас запчастей и необходимых расходных материалов. Эвакуаторщиков оснастят тягачами-эвакуаторами с колесной формулой 8х8 на базе тягачей Брянского автомобильного завода.Планируется, что в условиях боевых действий каждый полк сформирует несколько смешанных летучих ремонтно-эвакуационных групп, которые смогут работать в автономном режиме и производить ремонт всей линейки стоящей на вооружении любой техники - от колесных джипов до боевых танков, а также специальной техники в рамках своей специализации. При необходимости такие группы могут эвакуировать технику в тыл.