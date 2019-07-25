Россия закончила первый этап поставок ЗРС С-400 в Турцию

Передача первой партии компонентов систем противовоздушной и противоракетной обороны С-400 завершена в четверг

Россия закончила первый этап поставок зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Последний самолет с элементами системы приземлился на авиабазе Мюртед под Анкарой. Об этом сообщает Министерство обороны России.Поставки компонентов ЗРС С-400 в рамках первого этапа в Турцию завершены, дальнейшие поставки будут осуществлены согласно согласованным сторонами срокам, сообщили в российском военном ведомстве. Данную информацию подтвердили и в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, заявив, что первый этап поставок успешно завершен.Министерство обороны Турции также подтвердило окончание первого этапа поставок компонентов ЗРС С-400, опубликовав снимок последнего самолета Ил-76МД с грузом, приземлившегося на турецкой авиабазе Мюртед под Анкарой.- говорится в сообщении турецкого военного ведомства.Напомним, что Россия начала поставки компонентов ЗРС С-400 12 июля. За почти две недели на территории авиабазы Мюртед 30 раз приземлялись военно-транспортные самолеты ВКС РФ, осуществлявшие доставку комплексов.Какие именно компоненты доставила Россия в Турцию достоверно не известно, но некоторые военные эксперты считают, что на первом этапе были поставлены два дивизиона С-400 из четырех, закупленных Турцией, но без ракет, которые будут поставлены отдельно и морским путем.Ранее сообщалось, что в России проходят обучение турецкие военные, которые будут эксплуатировать С-400 после постановки его на боевое дежурство. По словам президента Турции Эрдогана, система будет развернута к апрелю следующего года.