Украинский госдолг достиг нового рекорда в долларовом эквиваленте

Нацбанк Украины публикует свежие сводки по государственному долгу страны. По данным главного финансового регулятора страны, государственный долг Украины в течение первого полугодия текущего года снова вырос в долларовом исчислении.Цифры роста объёмов госдолга за первые полгода текущего года следующие: 2,6% (рост примерно на 2 млрд долларов США).На данный момент государственный и гарантированный долг Украины составляет рекордное за все последние годы значение – 80,35 млрд долларов.При этом украинское государство продолжает отказываться считать государственным долг в 3 с лишним (с «набежавшими» процентами) миллиарда долларов перед Российской Федерацией. Напомним, что в Киеве этот долг называют «долгом Януковича» и уже который год отказываются погашать перед Москвой. При этом зарубежные инстанции продолжают признавать этот долг именно государственным.В Киеве тем временем отмечают, что в процентном отношении к ВВП госдолг снизился (утверждается, что примерно до 63% ВВП). На самом деле, Нацбанк Украины «пляшет» от того значения ВВП, которое фактически «нарисовало» главное финансовое ведомство страны, не учитывающее необходимость многомиллиардных выплат перед кредиторами, включая МВФ и ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития). Кредиторы постоянно напоминают Украине об этой «недоработке».