Канада объявила начало тендера на поставку новых истребителей

Канада официально объявила о начале тендера на поставку новых истребителей, которые в будущем заменят стоящие на вооружении ВВС F/A-18 "Хорнет". Потенциальным претендентам направлен запрос о предложениях на поставку 88 новых боевых самолетов. Об этом сообщает ЦАМТО.Министерство государственных услуг и закупок Канады 23 июля направило запросы о поставке истребителей участникам тендера на поставку истребителей. Запрос получили: шведский Saab с "Грипен E", британский Airbus с "Тайфун, а также американские Lockheed Martin с F-35 "Лайтнинг-2" и Boeing с F/A-18E/F "Супер Хорнет". Ранее заявивший об участи в тендере французский Dassault с "Рафаль" из списка был исключен. Компании будут бороться за контракт в 19 млрд. долл.Вероятные поставщики в третьем квартале этого года должны представить свои предложения о соответствии их самолетов требованиям Канады и совместимости с силами союзных стран, а после получения ответов смогут их переработать и повторно представить вместе с начальным предложением во втором квартале 2020 года.Предложения компаний будут рассматриваться по единому для всех критерию, в котором основное внимание будет уделено техническим возможностям самолета (60%), стоимость обслуживания и эксплуатации в течение срока службы (20%) и экономический эффект для Канады (20%). По мнению экспертов, в данном тендере Канада может столкнуться с проблемой конкуренции. Высокий коэффициент технических возможностей может привести к отказу от участия в тендере Airbus и Boeing из-за преимущества F-35.Победитель тендера должен будет поставить ВВС Канады 88 истребителей для замены устаревающих CF-18 Hornet. Подписание контракта с победителем запланировано на 2022 год, поставки самолётов должны начаться в 2025 году.