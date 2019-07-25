В Индии заявили о повышении шансов МиГ-35 в борьбе за тендер

Это совершенно новый самолёт, нет никакого сомнения. Но для нашей системы государственных закупок существует правило: если есть необходимость в конкретном истребителе, мы не может рассматривать вариант до совершения лётчиком-испытателем наших ВВС ознакомительных тренировочных полётов.

Индийские СМИ приводят заявления главного маршала авиации Бирендера Дханоа, посетившего не так давно Россию и познакомившегося с истребителями, которые со стороны Россию борются за индийский тендер. Речь идёт о тендере на приобретение Индией ста с лишним истребителей, причём выбор этот Нью-Дели не может сделать уже более двух лет.Главком ВВС Индии после возвращения домой дал характеристику российскому МиГ-35. По его словам, ошибку допускают те, кто считает, что эта машина не является истребителем поколения 4++. Маршал Дханоа подчеркнул, что на аэродроме в российской Кубинке он получил возможность детально ознакомиться с самолётом и пришёл к выводу, что это абсолютно новый российский истребитель с широким спектром возможностей.Маршал Бирендер Дханоа:Индийские СМИ отмечают, что российские ВКС уже получают МиГ-35. Подчёркивается, что МиГ-35 – универсальная боевая машина, которая способна поражать различные виды целей имеющимся вооружением. Он может использовать для поражения как воздушных целей, так и целей на земле (стационарных и мобильных), причём при любой погоде и в любое время суток.Напомним, что основными конкурентами российского МиГ-35 на индийском рынке являются американский F/A-18 Super Hornet, Eurofighter Typhoon, JAS Gripen и Rafale.Индийские эксперты отмечают, что наибольшие шансы имеют французские Rafale. Их число, вероятно, будет больше по закупке. На второе место после оценок со стороны маршала Дханоа ставят российские МиГ-35, отмечая, что шансы этих самолётов на рынке Индии повысились.