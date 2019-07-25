Филиппины получили партию российских гранатомётов РПГ-7В2

Сухопутные войска Филиппин получили большую партию российских противотанковых гранатометов РПГ-7В2, а также боеприпасы к ним и сопутствующие принадлежности. Об этом сообщает ЦАМТО со ссылкой на Asiapacificdefensejournal.com.Министерство обороны Филиппин получило заказанные у России противотанковые гранатометы РПГ-7В2, предназначенные для замены в Сухопутных войсках стоящих на вооружении устаревших 90-мм безоткатных орудий М67. Соглашение о поставке 744 гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним, было подписано в октябре 2017 года в кулуарах 4-го совещания министров обороны стран-членов АСЕАН в Кларке, Пампанга. Сумма контракта - 7,63 млн. долларов.Средства на оплату контракта филиппинская сторона выделила еще в июне 2018 года, однако сделку пришлось отложить на некоторое время из-за вопросов, возникших в связи с принятием США закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). В Маниле опасались, что данная сделка подпадет под данный закон и в отношении Филиппин будут введены некоторые ограничения.Кроме поставленных Россией гранатометов РПГ-7В2 на вооружении Сухопутных войск Филиппин имеются гранатомет ATGL-L (вариант РПГ-7, произведенный в Болгарии) и небольшое количество РПГ "Тип-69" китайского производства.Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В2 (инд. 6Г3-2) предназначен для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками, другими бронированными средствами, в том числе имеющими динамическую защиту и уничтожения живой силы противника, находящейся в укрытиях.Калибр - 40 мм, длина - 953 мм, скорострельность - 4-6 выстрела в минуту, ресурс ствола - 250 выстрелов.Максимальная прицельная дальность в зависимости от используемого боеприпаса:ПГ-7В, ПГ-7ВМ, ПГ-7ВC - 500 метров, ПГ-7ВЛ - 300 м, ПГ-7ВР - 200 м, ТБГ-7В - 550 м, ОГ-7В - 700 м