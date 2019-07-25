Генпрокуратура РФ признала нежелательной НКО "Атлантический совет"
Генеральная прокуратура РФ признала американскую неправительственную организацию "Атлантический совет" нежелательной на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
- говорится в сообщении.
По мнению Генпрокуратуры, данная структура, ведя свою работу на территории России, угрожает "основам конституционного строя и безопасности" страны. В ведомстве отметили, что согласно процедуре, данное решение будет передано в Министерство юстиции для внесения "Атлантического совета" в список нежелательных организаций. Таким образом "Атлантический совет" стал уже 17-й организацией, работа которой признана нежелательной на территории России.
"Атлантический совет" - американская НКО, созданная в 1961 году с целью поддержки сотрудничества США и Западной Европы, в том числе и по линии НАТО. Юридически никак не связана с правительством США или руководством Североатлантического альянса, фактически является проводником политики американского Госдепа и НАТО. Позиционирует себя как крупный исследовательский институт в сфере международных отношений, призванный "поддерживать коллективную безопасность и мир" в Евроатлантической зоне.
Как поясняется, нежелательная организация - это международная или иностранная организация, деятельность которой может представлять угрозу для национальной безопасности России. После признания нежелательной такая организация не может создавать свои подразделения на территории РФ и обязана закрыть все уже существующие. Также ей запрещено распространять свои материалы в СМИ, интернете, вести проекты и программы, ей отказывают в ведении денежных операций.
В Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Atlantic council of the United States (Atlantic council) ("Атлантический совет", США)
- говорится в сообщении.
По мнению Генпрокуратуры, данная структура, ведя свою работу на территории России, угрожает "основам конституционного строя и безопасности" страны. В ведомстве отметили, что согласно процедуре, данное решение будет передано в Министерство юстиции для внесения "Атлантического совета" в список нежелательных организаций. Таким образом "Атлантический совет" стал уже 17-й организацией, работа которой признана нежелательной на территории России.
"Атлантический совет" - американская НКО, созданная в 1961 году с целью поддержки сотрудничества США и Западной Европы, в том числе и по линии НАТО. Юридически никак не связана с правительством США или руководством Североатлантического альянса, фактически является проводником политики американского Госдепа и НАТО. Позиционирует себя как крупный исследовательский институт в сфере международных отношений, призванный "поддерживать коллективную безопасность и мир" в Евроатлантической зоне.
Как поясняется, нежелательная организация - это международная или иностранная организация, деятельность которой может представлять угрозу для национальной безопасности России. После признания нежелательной такая организация не может создавать свои подразделения на территории РФ и обязана закрыть все уже существующие. Также ей запрещено распространять свои материалы в СМИ, интернете, вести проекты и программы, ей отказывают в ведении денежных операций.
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