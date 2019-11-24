Крымская буря 1854-го. Стихия, утопившая флот

Буря. Крушение корабля. Иван Айвазовский.1855 год

Оставшиеся погибать у Балаклавы

Гибель "Чёрного принца"

Смерть у Евпатории

Гибель линкора Henri IV

В устье Качи и севернее Севастополя

Последствия бури. Иван Айвазовский

Плачевный исход

"Линия скал была выровнена останками кораблей, выброшенных на берег в день урагана; и в местах, где останки лежали большими кучами — от обломков мачт до кусков дерева не больше спичечного коробка — на маленьком расстоянии оказывалось, что это не что иное, как груды щепок. В самой бухте все корабли были в разной степени повреждены… На протяжении нескольких дней после урагана многочисленные тела плавали в бухте, почти все голые. На некоторых были спасательные жилеты, многие были сильно изорваны, и часто части тел плавали у кораблей".

"Его (урагана) непреодолимый порыв моментально смел с голого и возвышенного плато, на котором лагерями расположились армии, все палатки, а сопровождавший его проливной дождь промочил до костей несчастные войска, лишившиеся своего единственного укрытия. Лагеря были превращены в одно огромное болото грязи… что особенно приводило в уныние тех, кто только что возвратился мокрым и голодным из окопов и обнаружил отсутствие палаток, невозможность приготовить пищу и перспективу провести ночь под открытым небом. Очень многие, как французы, так и англичане, измотанные усталостью и незащищенностью, не выдержали этого нового испытания и были найдены мертвыми в лагерях".

Обмороженные, заболевшие и раненые после бури в Балаклаве

Карикатура на состояние английской армии без зимнего обмундирования в Крыму