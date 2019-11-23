Ядерные глубинные бомбы холодной войны
Подводный ядерный взрыв, проект Доменик, 1962 год
Годы холодной войны подарили миру большое количество образов ядерного оружия. При этом речь идет не только о стратегических наступательных вооружениях и межконтинентальных баллистических ракетах. За время противостояния США и СССР в двух странах было разработано огромное количество образцов тактического ядерного оружия от обычных авиабомб и артиллерийских снарядов до глубинных ядерных бомб, предназначенных для борьбы с подводными лодками противника. В Советском Союзе ядерный противолодочный комплекс, который включал в свой состав и самолет-амфибию Бе-12, получил звучное название «Скальп» и был принят на вооружение 55 лет назад – в 1964 году.
Американские глубинные бомбы
В гонке вооружений одна из сторон всегда пыталась догнать другую, разрабатывая аналогичные или еще более совершенные образцы вооружений и военной техники. Созданная в 1964 году в СССР первая отечественная ядерная глубинная бомба, которая вошла в состав авиационно-противолодочного комплекса, была ответным шагом на разработки американской оборонки. Свою глубоководную атомную бомбу американские военные получили в 1950-е годы, запустив еще один виток гонки вооружений между странами.
При этом интерес американцев к созданию подобного оружия был вполне обоснован. Советский Союз сделал осознанную ставку на создание и развитие мощного подводного флота. Советские субмарины, которые получали на вооружение первые баллистические или крылатые ракеты, в том числе оснащенные ядерными боеголовками, становились реальной угрозой для прибрежных городов США и европейских союзников Вашингтона. В этих условиях американцы рассматривали любые возможные способы гарантированного поражения советских субмарин и достаточно быстро пришли к идее создания глубинной авиабомбы с ядерным боезарядом.
Американская ядерная глубинная бомба Mark 101 Lulu, подвешенная под штурмовиком AD Skyraider
Отличительной особенностью всей линейки американских ядерных глубинных бомб были женские имена. Первая в мире противолодочная авиационная бомба, получившая ядерный заряд типа W-7 мощностью примерно 5-10 кт, получила красивое женское имя Betty. Использовать подобные боеприпасы могли самолеты самых разных типов, включая устаревшие машины, к которым на тот момент времени относились поршневые штурмовики A-1 Skyraider и палубные противолодочные самолеты S-2 Tracker. Для этих же целей могли использоваться американские турбореактивные самолеты-амфибии P6M Seamaster, которые американские военные оценивали, как не самые удачные самолеты в своем классе. Первые американские глубинные ядерные бомбы недолго продержались на вооружении, от них решили отказаться уже к 1960 году. Считается, что за всё время производства было собрано 225 ядерных бомб Betty.
Несмотря на отказ от Betty интерес к ядерным глубоководным бомбам не пропал, наоборот угроза со стороны советского подводного флота с каждым годом лишь увеличивалась, а морское командование рассматривало субмарины с ядерным оружием на борту, как реальную стратегическую угрозу. На смену бомбе Betty на вооружение американской армии пришла гораздо более совершенная и мощная бомба, получившая еще одно женское имя Lulu. Авиационная глубинная бомба Mark 101 Lulu получила ядерную боеголовку W34 мощностью примерно 11 кт. Данный боеприпас производился в пяти разных вариантах и оставался на вооружении американских ВМС с 1958 по 1971 год. Хранилось новое оружие не только на американских базах, бомбы данного типа активно поставлялись и союзникам США по блоку НАТО. Известно, что бомбы «Лулу» хранились на британской авиабазе Корнуолл, ими могли вооружаться самолеты Avro Shackleton Королевских ВВС.
Глубоководная ядерная бомба Mark 101 Lulu достигала в длину 229 см, её диаметр составлял 46 см, весила такая бомба 540 кг. Носителями опасного для любой субмарины противника оружия были не только базовые патрульные самолеты, к которым относили модели P-2 Neptune и P-3 Orion, но и самолеты штурмовой авиации А-3 Skywarrior и А-4 Skyhawk и даже вертолеты, например SH-3 Sea King. При этом специализированные патрульные самолеты могли брать на борт пару подобных бомб, что повышало их возможности по борьбе с подводными лодками противника.
Подводная лодка типа «Джордж Вашингтон», которая должна была стать целью советских ядерных глубинных бомб
К основным недостаткам бомб «Лулу», который признавали и сами американцы, относилось отсутствие датчиков для фиксации свободного падения. Говоря простым языком, у бомбы отсутствовал важный элемент устройства безопасности, который активировал бы срабатывание лишь после сброса с самолета и свободного падения с определенной высоты. По этой причине бомбы были достаточно опасны в обращении. Если бы подобный боеприпас, приведенный в боевое положение, скатился с палубы авианосца и упал в воду, бомба просто взорвалась бы при достижении заданной глубины.
Советский ответ. Ядерная глубинная бомба СК-1 «Скальп»
Отечественным ответом на создание американцами ядерных глубинных бомб стала советская бомба СК-1, изделие 5Ф48, известная также под обозначением «Скальп». Впервые задача создания комплекса в составе бомбы и самолета, которые эффективно могли бы бороться с подводными лодками противника, была сформулирована в СССР в 1960 году, тогда же вышли первые ТТХ будущего проекта, утвержденные командованием ВМФ. К тому моменту советские военные уже знали, что у противника имеются подобные образцы вооружений. При этом советская ядерная глубинная бомба разрабатывалась и как ответ на появление у американцев новых атомных ракетных стратегических подлодок типа «Джордж Вашингтон», вооруженных баллистическими ракетами. Такие лодки представляли огромную угрозу для флота и инфраструктуры СССР в случае перехода войны из холодной стадии в горячую.
Работы по созданию нового оружия велись достаточно быстро и уже в 1961 году первые образцы новых глубинных бомб передали для проведения заводских испытаний. Испытания новых боеприпасов без ядерных зарядов на борту проводились на специальном морском полигоне, расположенном возле Крыма. Новую бомбу советские конструкторы собирались использовать совместной с удачной турбовинтовой летающей лодкой Бе-12 «Чайка», созданной специалистами КБ имени Бериева. Особая модификация гидросамолета получила обозначение Бе-12СК. В 1964 году совместные испытания ядерной глубинной бомбы и самолета Бе-12 были завершены, и боеприпасы официально приняли на вооружение. Новый авиационно-противолодочный комплекс «Скальп» на время стал самым мощным противолодочным оружием советской морской авиации. В 1965-1970 годах комплексом были оснащены три противолодочных полка авиации дальнего действия, а также две морских противолодочных эскадрильи.
Советская ядерная глубинная бомба «Скальп», 5Ф48
Непосредственно за создание бомбы отвечали работники ВНИИ-1011 Минсредмаша (сегодня это Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Забабахина в Снежинске). Компания, входящая в структуру ГК «Росатом» и сегодня специализируется на создании различных образцов ядерных боеприпасов. Неизвестно, насколько название работ «Скальп» было связано с проектом, но с уверенностью можно говорить о том, что советская глубоководная бомба СК-1 могла «снять скальп» с любой субмарины вероятного противника, эффективно расправившись и с легким, и с прочным корпусом лодки.
Бомба СК-1 весила около 1600 кг, еще 78 кг приходилось на вес специального балочного держателя, который устанавливался в грузовом отсеке Бе-12. При этом примерная мощность боеприпаса оценивалась в 10 кт. Летающая лодка Бе-12СК могла взять на борт только одну подобную бомбу, при этом на самолете сохраняли возможность подвески обычных бомб, торпед и буев. Бомба СК-1 (5Ф48) предназначалась для применения с высот от 2 до 8 километров, а подрыв боеприпаса проходил на глубине от 200 до 400 метров. При этом воздушный и контактный взрыватели на бомбе отсутствовали. Для поражения субмарин, находившихся на мелководье, предусматривалось замедление срабатывания по времени в дополнение к уже имеющимся значениям (20,4 и 44 секунды соответственно) равное примерно 100 секундам от момента приводнения боеприпаса. Этого времени было достаточно, чтобы самолет-носитель успел покинуть опасную зону. Одной из особенностей ядерной глубинной бомбы и комплекса была необходимость поддержания в отсеке температуры воздуха на уровне 16-23 градусов Цельсия, это было важное условие для надежного срабатывания ядерного заряда. Согласно результатам проведенных испытаний «Скальп» мог поразить любую подводную лодку, которая оказывалась на удалении 600-700 метров от места подрыва бомбы.
Бе-12 «Чайка»
Со временем на замену «Скальпам» начали приходить новые ядерные глубоководные боеприпасы. Уже к 1970 году в СССР удалось наладить выпуск нового оружия – бомбы РЮ-2 (8Ф59), которая вошла в историю как «Скат» или, как её еще ласково называли на флоте – «рюшка». Преимуществом новой бомбы было то, что она могла использоваться не только с борта гидросамолетов Бе-12, но и с других отечественных противолодочных машин – Ил-38 и Ту-142, а в будущем и противолодочных вертолетов.
- Автор:
- Юферев Сергей
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