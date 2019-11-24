Угнать за 67 часов. Операция Mount Hope III
Зарубежные вооружения и военную технику лучше всего изучать по реальным образцам. Добыть их можно разными способами – взять в качестве трофея, выкупить у третьей страны или банально забрать брошенное имущество. Именно третий способ лег в основу американской операции Mount Hope III. Ее провели в 1987-88 гг., чтобы заполучить боевой вертолет Ми-25, ранее принадлежавший ВВС Ливии.
Ушли и бросили
В самом начале 1987 г. продолжительный конфликт между Ливией и Чадом перешел на новую стадию. Началась знаменитая Война «тойот», в ходе которой армия Чада смогла вытеснить противника из спорного района. В апреле наступление чадской армии дошло до авиабазы Уади-Дум, и ливийцам пришлось в спешке покидать ее. На базе бросили массу различного имущества – и даже боевой вертолет Ми-25 (экспортная версия советского Ми-24).
Информация о брошенном вертолете быстро попала в Вашингтон и заинтересовала американское командование. В 1985 г. американские специалисты смогли изучить два вертолета Ми-24Д, угнанных афганскими летчиками в Пакистан. Боевая машина экспортной модификации тоже представляла большой интерес для изучения.
Достаточно быстро появилось предложение об организации операции по вывозу «бесхозного» вертолета для исследования. С этого началась одна из самых интересных спецопераций последних десятилетий.
Организационные вопросы
Военное и политическое руководство США одобрило предложение, после чего началась подготовка. Желаемый вертолет находился на территории чужой страны, причем вблизи зон активности вероятного противника. Все это накладывало известные ограничения и требовало принимать соответствующие меры.
Операция по вывозу вертолета получила кодовое название Mount Hope III. К ее подготовке и реализации пришлось привлечь разные подразделения ВВС, разведку и даже дипломатов.
Первым со своей работой справился Государственный департамент США. Это ведомство провело переговоры с чадским руководством и договорилось о проведении операции. Африканское государство согласилось предоставить аэродромы и воздушные коридоры, но отказало в прямой военной помощи. Все работы США должны были выполнить самостоятельно или с участием третьих стран.
Непосредственную работу на месте поручили 160-му авиационному полку специального назначения (160th Special Operations Aviation Regiment (Airborne) или 160th SOAR), также известному как Night Stalkers. Эта часть была сформирована для решения особых транспортных задач и прекрасно соответствовала будущей миссии.
Также удалось договориться с Францией. Ее представляли небольшой сухопутный контингент и несколько истребителей-бомбардировщиков ВВС. Французские военные должны были помочь американским коллегам на земле и в воздухе.
Подготовка к операции
В то время все помнили провал операции Eagle Claw по вывозу заложников из Тегерана, и никто не хотел повторения подобных событий. По этой причине к подготовке операции Mount Hope III подошли со всей возможной ответственностью. При этом обстановка позволяла обойтись без спешки и тщательно отработать все планы.
В последних месяцах 1987 г. командование 160-го авиаполка сформировало план будущей операции и приступило к тренировкам. Учения проводились на полигоне White Sands с применением всей необходимой техники и с привлечением множества военнослужащих.
На полигоне отрабатывались все элементы операции. Пилоты военно-транспортных самолетов и вертолетов оттачивали навыки полета в ночных условиях, тренировались перевозить крупный груз (мягкие баки с водой) на внешней подвеске и т.д. Отрабатывались полеты с промежуточными посадками для заправки. Сухопутные подразделения и специалисты готовились к работе с трофейным вертолетом. В ходе подготовки операции удалось выявить недостатки имеющихся планов и своевременно их исправить.
Согласно готовому плану операции Mount Hope III, в эвакуации Ми-25 следовало использовать несколько военно-транспортных самолетов C-5 Galaxy и C-130 Hercules. Выполнение основных задач возлагалось на два вертолета MH-47 Chinook. Прикрытие с воздуха должны были осуществлять несколько французских Mirage F.1, а наземная группировка включала несколько десятков бойцов.
Подготовка к операции завершилась весной 1988 г. Люди и техника были готовы к отправке в Чад и ждали соответствующего приказа.
Увезти за 67 часов
Операция началась 10 июня 1988 г. В международный аэропорт чадской столицы Нджамена прибыли три американских самолета. Тяжелый транспортник C-5 привез два вертолета MH-47 и личный состав. Два самолета C-130 несли оборудование для заправки и запас горючего. «Геркулесы» вскоре отправились на аэродромы Муссоро и Файя-Ларжо для обеспечения дальнейшей работы.
За несколько часов американцы выгрузили вертолеты и подготовили их к вылету. Ночью два «Чинука» с дополнительными баками и бойцами на борту отправились к месту нахождения желаемого Ми-25. Полет продолжался несколько часов, и за это время вертолеты преодолели почти 500 миль над пустынной местностью. К утру они были на базе Уади-Дум.
Вертолеты выполнили посадку и выгрузили десант, после чего один из них поднялся в воздух и начал наблюдение за местностью. В районе операции наблюдалась активность ливийских войск, и летчики должны были вовремя заметить опасность. Также в районе дежурили французские самолеты. Тем временем, экипаж второго вертолета и приданные ему техники начали подготовку трофея к вывозу.
С Ми-25 сняли лопасти несущего винта и зафиксировали отдельные агрегаты. Затем вертолет массой 7,5 т обвили тросами и взяли на внешнюю подвеску. MH-47 с особым грузом поднялся в воздух и направился в сторону Файя-Ларжо. После этого второй Chinook забрал сухопутный отряд и полетел следом.
На пути к цели вертолеты успели выработать большую часть топлива, включая дополнительные баки. Кроме того, они несли немалую нагрузку, сказывавшуюся на расходе топлива. Из-за этого вертолетам пришлось выполнить две промежуточные посадки на чадских аэродромах, где их ждали C-130 с горючим. Во время возвращения в Нджамену на маршруте поднялась песчаная буря, но ее удалось преодолеть даже с особым грузом на подвеске.
В аэропорту Нджамены MH-47 аккуратно опустил свой груз и выполнил посадку. После этого трофейный Ми-25 вновь частично разобрали, загрузили в транспортный самолет C-5 и отправили в США. Вскоре домой отправились прочие самолеты и вертолеты 160th SOAR и личный состав.
Операция Mount Hope III отличалась особой сложностью и известными рисками. Несмотря на это, все прошло почти идеально. Летчики справились с уникально сложным полетом и с плохой погодой. Ливийская армия действительно находилась в районе базы Уади-Дум, но не заметила активности третьей страны. На проведение всей операции – от посадки в Нджамене и до вывоза трофея – ушло всего 67 часов.
Результаты операции
Операция Mount Hope III завершилась полным успехом. США заполучили желаемый иностранный вертолет и не понесли никаких потерь. Длительная и тщательная подготовка полностью себя оправдала. Вскоре после завершения операции были подведены итоги.
Загрузка Ми-25 в транспортный самолет
Участники операции получили награды, благодарности и другие поощрения. Для 160-го авиаполка специального назначения успех Mount Hope III имел особое значение, поскольку это была первая операция такого рода в его истории. Кроме того, она выглядела как успешная реабилитация ВВС США после провала «Орлиного когтя».
Пентагон и авиационная промышленность США получили отличный подарок в виде реального Ми-25. Американские военные уже успели изучить Ми-24 модификации «Д», а теперь им удалось заполучить экспортный вариант такого вертолета. Изучение полученной машины позволило сделать новые выводы и скорректировать свои планы по развитию вооружений и техники.
Впоследствии, при тех или иных обстоятельствах, армия США смогла заполучить несколько других вертолетов Ми-24 разных модификаций. Однако именно в случае с ливийским Ми-25 понадобилась целая операция с участием специального авиаполка и зарубежных союзников. Прочие образцы доставались куда проще.
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- US Army, Sobchak.wordpress.com
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