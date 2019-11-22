Янычары и бекташи

Янычар, гравюра

Братства дервишей

Странствующий дервиш-суфий, Иран, XIX век

Албания, Берат, постоялый двор дервишей-бекташей

Монумент «Республика», площадь Таксим, Стамбул. Кемаль Ататюрк, слева от него – Климент Ворошилов и Семен Аралов

Монумент «Республика», Климент Ворошилов и Семен Аралов

Хаджи Бекташи Вали

Хаджи Бекташ, портрет в музее города Хаджибекташ

Хорассан и Нишапур на карте Ирана

Кыршехир и Хаджибекташ на карте Турции

Хаджибекташ, музейный комплекс

Хаджибекташ, музейный комплекс, статуя льва из Египта, подаренная ордену бекташей в 1835 году

Албания, префектура Берат, могилы бекташей

«Новое войско»

Осман Гази

Меч Османа Гази, которым опоясывались султаны при восшествии на престол

«Его Величество султан Мурад-хан Гази, – да будет над ним милость и благоволение Бога! направился против неверной Валахии и велел построить два судна, чтобы переправить конное анатолийское войско … (в Европу).



Когда потребовались люди для того, чтобы вести эти (суда), они оказались шайкой сброда. Пользы от них не было никакой. К тому же надо было платить им по два акче. Расход большой, а исполняли они свои обязанности – спустя рукава. Возвращаясь из похода в свои вилайеты, они дорогой грабили и разоряли Райю (немусульманское податное население)».

«Вместо того, чтобы сразу же делать «чужеземных мальчиков» (аджеми оглан) янычарами, сначала посылать их на обучение с жалованьем в одно акче, с тем чтобы они становились янычарами с жалованьем в два акче только после подготовки».

Акче, серебряная монета Сулеймана I

Набор мальчиков в янычары, рисунок XVI века

Мурад I

Стамбул (Константинополь). Старинное изображение

На берегу Босфора

Сипах и янычары

Янычары в походе

Ятаганы из музея дворца Топкапы в Стамбуле

Патруль янычар

Султан Баязид II и янычары

Баязид II

Мечеть Баязида II, Стамбул

Султан Селим I Явуз

Хозяева Стамбула

Султан Селим II (Сулейман Великолепный)

Махмуд II и последний мятеж янычаров

Махмуд II. Миниатюра 1840-х годов

Санджак-Шериф – знамя пророка Мухаммеда (свернуто) и золотой ковчег, в котором оно хранится, Топкапы, Стамбул

Мечеть султана Ахмеда I, Стамбул

Алоиз фон Анрайтер. Портрет султана Абдул Меджида I

Энвер Ходжа, первый секретарь ЦК Албанской партии труда, запретивший орден бекташей в Албании