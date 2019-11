Смена караула в Европе. Политика и экономика ЕС "зеленеют"

Споры на «зелёную» тему

Банки думали два года

А у нас в квартире газ…

В Европейском союзе происходит смена караула. Весной избран новый состав Европарламента. В декабре вступит в свои права Еврокомиссия. С октября осваивают полномочия новые руководители банковских структур. Их первым серьёзным шагом стал пересмотр приоритетов финансирования. Например, Европейский инвестиционный банк решил прекратить кредитование газовых проектов. Как сообщила британская служба новостей ВВС, банк сделал это с согласия новых европейских властей.В основе этого решения Инвестбанка лежит общее «позеленение» европейской да и мировой политики. Оно получило своё развитие ещё на рубеже веков, постепенно наращивая обороты и перерастая в общемировой тренд. Сначала это был известный Киотский протокол 1997 года, обязавший страны мира сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов.В новом веке венцом «зелёной» политики стала Конференция ООН по проблемам климата, прошедшая в декабре 2015 года в Париже. На ней, как помним, мировое сообщество окончательно склонилось к точке зрения тех климатологов, которые видят в глобальном потеплении причины исключительно техногенного характера. Прежде всего бесконтрольного выброса парниковых газов.В Париже было заключено соглашение планетарного масштаба. Его декларированные цели – ко второй половине нынешнего столетия (к 2050 году) «прийти к балансу между объемом газов, выбрасываемых в атмосферу, и поглощаемых естественным образом, то есть морями и лесами» и до конца столетия «удержать глобальное потепление в рамках двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой».Через четыре года после Конференции ООН по климату мировое сообщество так и не пришло к единому мнению о способах решения этой нарастающей проблемы. Тут во многом сказалась неконкретность Парижского соглашения. В отличие от Киотского протокола, расписавшего строгие квоты на выброс парниковых газов, парижский документ, по оценке экспертов, содержит «только размытые слова».Ведущие экономики мира (например, США, Китай и Индия) уже начали ревизию соглашения. Это коснулось масштабов финансовой поддержки бедных стран, наиболее уязвимых к климатическим изменениям. Возобновились споры о допустимых границах глобального потепления (дискуссия идёт в диапазоне от 1,5 до 3 градусов Цельсия) и т.д. Вашингтон так вообще заявил о выходе из соглашения.Пороха в эту непростую тему подбрасывают экологические активисты всех мастей. Сегодня они удивляют мир своими экзотическими проектами. Взять хотя бы их предложение – отказаться от потребления мяса, чтобы сократить поголовье скота, загрязняющего атмосферу планеты своими естественными выбросами газа…Поначалу Парижское соглашение не особенно коснулось банковского сообщества. Свои задачи оно сформулировало только два года спустя, когда восемь Центральных банков создали объединение за экологичность финансовой системы (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System). Главным побудительным мотивом для создания такого объединения стали риски глобального потепления – участившиеся стихийные бедствия (наводнения, засухи, пожары, разрушительные штормы).Убытки несёт бизнес, страховые компании. По оценке Всемирного банка, за последнее десятилетие потери от стихийных бедствий превысили 2 триллиона долларов США (втрое больше, чем за восьмидесятые годы прошлого века, в сопоставимых ценах). На возмещение причинённого ущерба только страховые компании потратили более 700 миллиардов долларов.Задумались банкиры NGFS и о перераспределении капитала в связи с «позеленением» экономики. То есть, выбрали новые приоритеты финансирования бизнес-проектов, где ведущую роль отвели развитию экологически чистого транспорта, возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности. Первой жертвой этой политики стал уголь.Теперь банки, входящие в объединение NGFS, отказывают в кредитах компаниям, использующим энергию угля. Причем, это касается как обеспечения его добычи, так и поддержания в рабочем состоянии оборудования угольных тепловых и электрических станций.В настоящее время к пулу из восьми Центробанков присоединились ещё порядка тридцати участников, включая наднациональные – Всемирный банк, ОЭСР, Международную финансовую корпорацию, ЕБРР. Самый большой сегмент этого объединения занимают Центробанки европейских стран. Так что нет ничего удивительного в том, что главный институт развития Евросоюза – Европейский инвестиционный банк – подался в «зелёную» экономику.Удивляет другое: почему теперь под нож банкиров попал достаточно экологичный энергоноситель – природный газ? Тем более что за последние пять лет Европейский инвестбанк профинансировал отрасли, связанные с полезными ископаемыми в объёме более 13 миллиардов евро. Две трети этой суммы потрачены как раз на газовые проекты и инфраструктуру.В эти дни, например, выходит на финишную прямую многолетнее строительство Трансадриатического газопровода (TAP). По нему азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз уже в конце года пойдёт на европейский рынок и отчасти составит конкуренцию нашему «Газпрому» в южных странах Европы. Собственно, ради этого Инвестбанк и финансировал азербайджанский проект.Теперь банк, в соответствии с директивами европейских институций, с 2022 года полностью перестанет поддерживать проекты газовой отрасли. Кроме тех, что получат одобрение ЕС до конца 2021 года. Под это даже подведена некая теоретическая база, мол, в ближайшие 30 лет потребление энергии от возобновляемых источников возрастёт на 150%, и она серьёзно потеснит углеводороды на благо общей экологии.Независимые эксперты более сдержанны в оценках. Они считают, что мотивация европейцев, лишённых серьёзных энергетических ресурсов, заключается в том, чтобы максимально использовать возможности своей промышленности для производства оборудования ветровых и солнечных станций и тем самым обеспечить рост экономики. Однако экстенсивное развитие этой отрасли имеет свои границы. Например, в странах Бенилюкса поля для установки ветровых станций уже исчерпаны даже в прибрежных водах.Меж тем мировая экономика потребляет всё больше энергии. Потому транснациональные компании продолжают активно вкладываться в традиционную энергетику. В прошлом году, по оценке Международного энергетического агентства (IEA), такие инвестиции составили $2 триллиона. Агентство особо отмечает, что «вложения в возобновляемую электроэнергетику сократились, а в нефтяную, газовую и угольную отрасли – выросли».Получается, Европа сегодня вроде того старшины, который шагает не в ногу. Ведь потребление газа в Старом Свете будет только расти. Это отмечает IEA в своём ежегодном докладе World Energy Outlook, опубликованном на прошлой неделе. Там, кстати, обозначены и перспективы российского газового экспорта. По прогнозным оценкам агентства, «Россия к 2030 году увеличит экспорт газа на 26% с уровня 2018 года, до 290 миллиардов кубометров, а к 2040 году – ещё на 16%, до 336 миллиардов кубометров» и останется крупнейшим в мире экспортером газа.Что же до сокращения институциональных инвестиций в отрасль, то их легко заменят более дорогие коммерческие кредиты, которые принесут с собой удорожание газа для конечных потребителей. Им экологические инициативы европейских политиков выйдут, что называется, боком.Но пока Европа занята борьбой с газовыми проектами. На днях СМИ растиражировали призыв к Евросоюзу (отказаться от финансирования строительства израильского газопровода в Европу) научного сотрудника берлинского Фонда науки и политики (SWP) Штефана Вольфрума.Об этом проекте много писали. Его тоже позиционировали как конкурента южным газопроводам «Газпрома». Теперь вот новые ветры подули над Европой и, хотя резоны Вольфрума (безусловно одобренные руководителями Фонда) больше связанные с геополитикой, чем с экологией, факт остаётся фактом: отказываться от расширения поставок энергоносителей стало в ЕС хорошим тоном.Впрочем, доклад IEA показывает, что новое модное политическое веяние не так уж мешает росту потребления газа на континенте. И вряд ли Европа откажется от него при жизни нынешнего поколения, и не только…