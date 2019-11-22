Год Пушилина. Что нового в политической жизни ДНР?

Лидеры или назначенцы?

Репрессии отменяются

Идем в Россию

Враг №1?

Когда царские регалии были переданы Денису Пушилину, практически сразу стало понятно, что пресловутая вольница окончательно осталась в прошлом. Если у Захарченко и Плотницкого были и силы, и средства для того, чтобы пытаться проводить собственную политику (к сожалению, далеко не всегда на пользу республикам и их населению), то их наследники явно выглядят людьми ведомыми: назначенцами, а не лидерами.В какой-то мере это разумно. Амбиции и безумства предыдущего руководства дорого стоили Новороссии. Есть основания считать, что внешнее управление, введенное в 2017-2018 годах не только над промышленностью, но и над всеми сферами жизни республик в целом, будет сказываться на экономике ЛДНР более благотворно.Косвенно это подтвердилось: повышение зарплат бюджетникам и пенсий (следующее ожидается уже в январе 2020), российские паспорта для населения и т. д. Судя по всему, работать с новыми главами (являющимися обычными чиновниками, а не локальными царьками) России удается более плодотворно.Вопреки ожиданиям, масштабной зачистки кабинета Захарченко — Тимофеева не произошло. Большинство одиозных чиновников и управленцев остались на своих местах или же попросту сменили сферу деятельности. Гуманно, но все-таки хотелось бы видеть серьезную работу по возвращению народного достояния и частного имущества, которым не слишком честно распоряжались представители прошлого правительства. Впрочем, вполне может быть, что показательные казни запретили, чтобы не радовать украинских пропагандистов.Тем не менее, отдельные персонажи все-таки лишились своих должностей. Так, в течение года своих постов лишились и.о. министра экономического развития ДНР Виктория Романюк, главы Минобразования (Евгений Горохов) и Минсвязи (Яценко), главой правительства стал Владимир Пашков, сменились главы здравоохранения, финансов и сельского хозяйства. Также сменились 13 из 20 мэров городов ДНР.Продолжилась работа над синхронизацией республиканского законодательства с российскими законами (вот бы еще с ЛНР синхронизировались) – всего за год приняли 50 законов. Примечательно, что часть их «заточена» под дальнейшее введение закона о местном самоуправлении (например, закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса).Кстати, в январе 2019 года в Донецке впервые был принят годовой бюджет (до этого принимался поквартально). Правда, к сожалению, перебои с финансированием государственных и бюджетных учреждений, задержки выплат зарплат и пособий показывают, что выполнить принятый бюджет республике удастся едва ли.В то же время сам факт существования годового бюджета, создание казначейства и ряд других очевидных и не очень факторов говорит о некоторой стабилизации экономики ДНР. Жизнь рядовых граждан от всего этого счастья едва ли стала лучше, тем не менее, заметны некоторые политические и экономические сдвиги как в направлении строительства государственной и административной архитектуры, так и в вопросе интеграции с Россией.Несколько удивляет активность так называемой оппозиции и критиков правительства Пушилина, внезапно нашедших в новом главе врага №1 и причину всех бед и страданий республики. Внезапно все недостатки и негативные стороны политики Александра Захарченко были прощены, а весь груз ответственности перенесен на Пушилина, критиковать которого, по крайней мере, значительно безопаснее, чем Захарченко (умел он критиканов выживать из республики).Следует отметить, что за прошедший год ни новый глава, ни его правительство не успели критически проявить себя с плохой или с хорошей стороны. Да, были неплохие поступки и решения, хотя и невыполненных обещаний и популизма также хватает. В любом случае, однозначных выводов по поводу нового правительства пока нет.В то же время, если Пушилин устраивает вышестоящие инстанции, значит, все более или менее в порядке. Все равно нам уповать, кроме них, не на кого, да и выбирать, откровенно говоря, тоже.