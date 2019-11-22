Самолёты с морщинами. Стоит ли беспокоиться?



То самое фото из журнала The Aviationist. В дополнение к помятому фюзеляжу - искры из двигателя вследствие попадания инородного предмета

Внешние проявления



Другой B-52 с более выраженными морщинами. Фото Wikimedia Commons

Причины явления



Пассажирский Boeing 747 с деформацией фюзеляжа за крылом. Фото Airliners.net



Boeing 757 с аналогичными проявлениями. Эллипсом отмечена зона коробления. Фото Wikimedia Commons

Способы борьбы с явлением



Российский Ту-160 тоже может иметь деформацию обшивки - в данном случае в передней части центроплана. Фото Минобороны РФ / mil.ru

Не повод для беспокойства



Хвостовая часть Ту-95МС. Швы крепления обшивки располагаются достаточно близко, что исключает образование морщин. Фото Wikimedia Commons