Противокорабельная ракета КС-1 «Комета»: первая в своём роде
В первые послевоенные годы в нашей стране изучались сферы применения ракетного вооружения и пути его развития. По результатам этих работ была найдена возможность создания перспективной противокорабельной ракеты для бомбардировщиков. В 1947 г. вышло соответствующее постановление Совмина СССР, а через несколько лет на вооружение поступил готовый комплекс КС-1 «Комета».
Особо важное задание
Постановление Совмина о создании авиационной ПКР с дальностью стрельбы не менее 100 км вышло 8 сентября 1947 г. Проект с шифром «Комета-3» поручили разрабатывать нескольким организациям.
Ракету должно было сделать ОКБ-51, но вскоре работы перепоручили ОКБ-155 А.И. Микояна. Систему наведения и управления для ракеты проектировало вновь созданное Специальное бюро №1 во главе с П.Н. Куксенко. Над системами для самолета-ракетоносца работало ОКБ-156 А.Н. Туполева. Также к работам привлекли массу других научных и проектных организаций.
Поиски облика
Работы по «Комета-3» велись в ОКБ-155 под шифром «Б»; руководил ими М.И. Гуревич. Еще во время поиска основных решений, заказчик потребовал оснастить ракету турбореактивным двигателем и повысить ее дальность. Следствием этого стало предложение построить ПКР на базе существующего реактивного истребителя.
Один из самолетов-аналогов "К". Фото Militaryrussia.ru
Сначала в качестве основы для «Кометы» рассматривали самолет И-300 (МиГ-9) в упрощенном варианте. Затем проработали аналогичную переделку более нового самолета И-310 (МиГ-15), и этот вариант оказался более удачным. Тем не менее, для выполнения всех требований пришлось создать совершенно новую конструкцию – хотя и на основе наработок по старой.
На стадии поисков активно использовались летающие лаборатории на базе существующей техники. Аппаратуру носителя испытывали на транспортном Ли-2, а приборы для ракеты отрабатывали на МиГ-9. К началу 1951 г. появился первый из четырех самолетов-аналогов «К». По своей конструкции он максимально походил на будущую ПКР, но отличался наличием кабины, механизации крыла и убираемого шасси. По своим ТТХ «К» повторял проектируемую ракету.
4 января 1951 г. летчик-испытатель Амет-хан Султан выполнил первый полет на «К-1» со взлетом с земли. Весной ОКБ-156 предоставило бомбардировщик Ту-4КС с аппаратурой для подвеса ракеты или самолета-аналога. Первый полет «К» со сбросом с носителя выполнили в мае того же года. Вскоре на испытания вышли еще три лаборатории с номерами от двойки до четверки.
До мая 1952 г. четыре самолета-аналога выполнили ок. 150 полетов с горизонтальным взлетом или сбросом с Ту-4. Были отработаны вопросы аэродинамики, общесамолетных систем, средств наведения и т.д. Успешные испытания изделий «К» позволили сформировать окончательный облик перспективной ПКР «Комета-3», а также приступить к подготовке испытаний такого оружия.
Изделие «Комета»
Готовая ракета КС-1 «Комета» представляла собой самолет снаряд, внешне и по компоновке похожий на истребитель МиГ-15. Отличия заключались в меньших размерах (длина 8,3 м и размах крыла 4,77 м), массе (2760 кг), увеличенной стреловидности крыла и т.д.
Самолет-носитель Ту-4КС с "К" под крылом. Фото Militaryrussia.ru
В качестве силовой установки на КС-1 использовался турбореактивный двигатель РД-500. Предлагалось брать авиационные двигатели с истекшим ресурсом, проводить капитальный ремонт и ставить их на ракеты. ПКР не нуждалась в двигателе с полным ресурсом, а такой подход позволял изрядно сэкономить.
Позже появилась упрощенная и облегченная короткоресурсная модификация двигателя РД-500К на основе более дешевых материалов и без возможности управления тягой. Поздние серии КС-1 оснащались только специальными РД-500К.
ПКР получила систему наведения типа К-1. Она включала полуактивную радиолокационную ГСН в носовой части, хвостовую штыревую антенну и аппаратуру обработки сигналов с выдачей команд на исполнительные механизмы. Приборы ракеты должны были принимать радиосигналы РЛС носителя.
В центральной части планера размещалась фугасная боевая часть К-450 с 500-кг зарядом. Этого хватало для поражения кораблей всех основных классов.
Самолет-аналог "К" и крылатая ракета КС-1. Рисунок Airwar.ru
Изначально носителем КС-1 стал дальний бомбардировщик Ту-4КС, получивший набор специального оборудования. На нем установили радиолокатор К-1М «Кобальт-М», аппаратуру управления ракетами, пульт оператора и два балочных держателя под крылом.
Принцип работы
Принцип работы ракетного комплекса был достаточно прост. Самолет-носитель с дистанции 90-100 км при помощи РЛС должен был находить надводную цель и брать ее на автосопровождение. На дистанции ок. 90 км сбрасывалась. После пуска ракета развивала максимальную скорость и выходила на высоту 400 м, оставаясь в луче РЛС носителя. На дистанции не более 30 км от цели ГСН могла захватить отраженный целью радиосигнал и наводить ракету на него. Перед поражением цели ракета переходила в пикирование.
Самолет-носитель должен был подсвечивать цель до момента попадания ракеты, после чего мог уходить из района цели. В зависимости от своих ЛТХ, в момент попадания ракеты бомбардировщик должен был оставаться на расстоянии в десятки километров от цели, что исключало его поражение средствами ПВО того времени.
На траектории «Комета» развивала скорость не менее 1000 км/ч. Дальность стрельбы изначально составляла 90 км. Высота пуска – не более 4-4,5 км.
КС-1 на испытаниях
В мае 1952 г., после завершения испытаний самолетов «К» состоялся первый пуск ракеты КС-1 с Ту-4КС. Из-за неполадок ракета не вышла в луч РЛС и упала в море. Следующие пуски тоже оказались неудачными, один из них завершился повреждением самолета-носителя. Вследствие этого потребовалась непростая доводка изделия.
Ту-4КС с двумя ракетами. Фото Militaryrussia.ru
Государственные испытания начались в июле 1952 г. и завершились в январе 1953- го. В них использовали 12 ракет; учебной целью был списанный крейсер «Красный Кавказ». Основная масса пусков осуществлялась с весовым имитатором БЧ – для сохранности цели. Однако кинетической энергии ракеты хватало для поражения цели. Пробивался ли при этом броневой пояс – неясно. Из 12 ракет в цель попали 8.
21 ноября 1952 г. состоялся последний пуск по крейсеру. Цель без экипажа шла со скоростью 18 узлов. Бомбардировщик нашел ее на дистанции 120 км и выполнил пуск «Кометы» с 80 км. Ракета с БЧ попала в цель и взорвалась. Корабль получил фатальные повреждения и за несколько минут затонул.
В серии и в войсках
Уже в 1952 г. филиал 2 ОКБ-155 наладил серийное производство новых ракет, а в начале 1953-го «Комету» приняли на вооружение. Разработчики проекта получили Сталинскую премию.
В 1953 г. производственную кооперацию по КС-1 существенно перестроили. К программе производства привлекли новые предприятия, что позволило увеличить темпы выпуска.
Макет "Кометы" с прозрачным обтекателем. Видна антенна ГСН. Фото Militaryrussia.ru
В том же году в Крыму была сформирована учебно-тренировочная часть №27, получившая самолеты Ту-4КС и ПКР КС-1. Личному составу части предстояло освоить новую материальную часть и отработать особенности ее применения. В течение двух лет было произведено 18 учебных пусков (14 попаданий), на основе чего составили наставление по боевому применению ракет.
В августе 1955 г. часть №27 переформировали в 124-й тяжелый бомбардировочный авиаполк дальнего действия. В дополнение к переоборудованным Ту-4 он получил самолеты-имитаторы СДК-5 – модификацию МиГ-17 с аппаратурой по типу аналога «К». С их помощью можно было проводить обучение летчиков, не тратя реальные ракеты.
Параллельно с этими событиями на Казанском авиазаводе шла модернизация бомбардировщиков Ту-4. За несколько лет в носители ПКР переоборудовали десятки строевых машин морской авиации флота.
Новый носитель
К моменту принятия «Кометы» на вооружение самолет Ту-4 морально устарел и нуждался в замене. Уже в 1954 г. стартовали испытания бомбардировщика-ракетоносца Ту-16КС. На новейший Ту-16 установили аппаратуру от Ту-4КС. При этом часть систем управления и рабочее место оператора пришлось выполнить в виде контейнера, подвешиваемого в грузоотсеке. Как и предшественник, новый самолет мог нести две ракеты КС-1.
Схема боевого применения КС-1. Рисунок Rbase.new-factoria.ru
В ходе испытаний Ту-16КС подтвердил свои преимущества перед Ту-4КС. Он отличался более высокими ЛТХ и имел современное приборное оснащение. Все это позволяло более полно реализовать потенциал ПКР. В конце 1955 г. ракетный комплекс на основе Ту-16 официально приняли на вооружение.
К концу пятидесятых Ту-16КС имелись в морской авиации всех флотов ВМФ СССР. Их общая численность достигла 90 единиц. За счет этого удалось отказаться от устаревших носителей середины сороковых годов.
Модернизация ракеты
Параллельно с производством новых носителей выполнили модернизацию ракеты. Улучшенная «Комета» могла запускаться на высотах до 7 км и летела на 130 км. Обеспечили последовательный залповый пуск двух ракет одним носителем. В таком случае оба изделия летели в одном луче, но с безопасным интервалом. Была сформирована методика пуска ракеты с высоты 2 км. Это упрощало нанесение удара и повышало вероятность поражения цели до 0,66.
В начале шестидесятых разработали улучшенную аппаратуру для КС-1 и Ту-16КС, устойчивую к помехам. За счет этого удалось повысить стойкость к РЭБ противника, а также снизить негативное влияние собственных радиоэлектронных средств при массированном пуске.
Подвеска ракеты под крыло Ту-16КС. Фото Rbase.new-factoria.ru
Разрабатывалась новая модификация «Кометы» с инфракрасной ГСН типа «Спутник-2». Было изготовлено несколько таких ракет, но направление не получило развития. Выяснилось, что цель типа «корабль» излучает недостаточно тепла для эффективной работы ИК ГСН.
На основе КС-1 создали несколько новых ракетных комплексов. Для крейсеров пр. 67 разработали систему КСС, включавшую балочную пусковую установку и приборы управления. Схожим образом построили сухопутные комплексы С-2 «Сопка» (подвижный) и «Стрела» (стационарный). На базе С-2 разработали изделие КС-7 или ФКР-1, отличавшееся применением ядерной БЧ.
Долгая служба
Крылатые ракеты семейства КС-1 «Комета» несли службу с 1953 г. Первой появилась авиационная ПКР. Вскоре после нее на вооружение поступили сухопутные модификации, в т.ч. с особыми возможностями. Комплексы на основе Ту-4КС и Ту-16КС состояли на вооружении морской авиации всех флотов. Наземные комплексы эксплуатировались береговыми войсками и ВВС.
«Комета» была первой отечественной ПКР и неплохо зарекомендовала себя в этом качестве. Однако уже к середине шестидесятых годов такое вооружение устарело и для его замены создали новые образцы. В этот период стартовало производство новых ракет и переоборудование Ту-16КС под них. Комплексы с ПКР КС-1 оставались на вооружении до 1969 г., после чего их окончательно списали и заменили более поздними системами.
Ту-16КС и ракеты для них ограничено поставлялись зарубежным странам. Такие ракетные комплексы получили Египет и Индонезия. Насколько известно, египетские ВВС не успели использовать полученное оружие. Во время Шестидневной войны ВВС Израиля уничтожили всю египетскую эскадрилью ракетоносцев прямо на аэродроме. Индонезийские самолеты служили в течение многих лет, но в боях не участвовали.
Первая в своем роде
Проект КС-1 «Комета» был первой отечественной попыткой создать противокорабельную ракету для борьбы с крупными надводными целями. В целом эта попытка была удачной, и морская авиация получила новое оружие с высокими характеристиками. Впрочем, ввиду несовершенства технологий того времени «Комета» имела целый ряд заметных недостатков.
Их исправление и освоение новых решений достаточно быстро привело к появлению новых более совершенных ПКР. Вскоре они вытеснили КС-1 из арсеналов, но за ней осталось почетное место в истории отечественных авиационных вооружений.
- Автор:
- Рябов Кирилл
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