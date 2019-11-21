ВВС ОАЭ получат на вооружение турбовинтовые лёгкие самолёты В-250

Военно-воздушные силы Объединенных Арабских Эмиратов в скором времени пополнятся турбовинтовыми легкими боевыми самолетами. Как сообщается, группа Caldius LLC из ОАЭ получила контракт на поставку ВВС страны 24 двухместных турбовинтовых легких боевых самолетов В-250.О сроках поставки самолетов не сообщается, известно, что этот контракт стоимостью 260 млн. долларов на истребители В-250 является первым. Под серийную сборку самолетов Calidus планирует построить производственное предприятие в городе Эль-Айн в Абу-Даби.Сам турбовинтовой легкий самолет В-250 довольно новый, впервые он был показан на проходившем в Дубае международном авиасалоне Dubai Airshow 2017. Фактическим разработчиком и изготовителем самолета В-250 выступила бразильская компания Novaer, а главным конструктором является бразильский авиаконструктор Йозеф Ковачек, ранее главный создатель турбовинтовых самолетов того же класса Embraer EMB-312 Tucano и EMB-314 Super Tucano.Самолет В-250 цельнокомпозитный и имеет несколько большие размеры, чем Tucano и Super Tucano, и, в отличие от последних, позиционируется именно как легкий боевой ударный самолет (в первую очередь, противоповстанческий) с возможностями использования в качестве самолета разведки и наблюдения. Может использоваться и для обучения, но это назначение не главное.Длина самолета – 10,98 м, размах крыла – 12,08 м. Машина имеет двухместную кабину с тандемным размещением экипажа в катапультируемых кресла. В-250 оснащен турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney Canada PT6A-68 взлетной мощностью 1600 л.с. с четырехлопастным винтом Hartzell, комплексом авионики Rockwell Collins ProLine Fusion, а также подфюзеляжной круглосуточной оптико-электронной станцией. Шасси усиленное для эксплуатации с грунта. Самолет оснащен семью узлами внешней подвески, общая масса подвесного вооружения – до 1796 кг. На вооружении - корректирующиеся авиабомбы, управляемые ракеты, НАР и т.д.По данным разработчиков, перегоночная дальность В-250 составляет 2400 миль (4445 км); продолжительность полета – до 12 часов; максимальная скорость 301 узел (557 км/ч); практический потолок более 30 тысяч футов.