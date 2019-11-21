Курды объяснили, почему турецкая армия вела бои именно за 30-км зону на севере Сирии

Если бы туркам была нужна "зона безопасности" или территория для расселения сирийских беженцев, то они могли бы обойтись, например, 15- или 20-километровой зоной.

Курдские вооружённые формирования продолжают оставаться в 30-км зоне на севере Сирии, хотя ранее в Вашингтоне заявляли, что являются гарантами отвода так называемых Сирийских демократических сил. В той же зоне находятся и основные противники СДС – турецкие военные и подконтрольные им вооружённые группировки, называющие себя сирийской свободной армией (ССА). Такое соседство неизбежно приводит к боестолкновениям.На этом фоне подконтрольные курдским формированиям СМИ выходят с материалами, в которых объясняется, почему именно о 30-километровой контролируемой зоне на севере Сирии говорят в Анкаре. Ранее сообщалось, что эта зона достигает автодороги M-4, которая фактически отделяет самый север Сирии от других регионов сразу в нескольких провинциях САР, включая Алеппо и Хасеке.Курды заявляют о том, что для турецких войск крайне важно выйти на магистраль M-4 и взять еёпод свой контроль с той целью, чтобы контролировать перевозки грузов (в том числе и нефти) с востока к побережью Средиземного моря. Когда M-4 в северных районах САР находилась под «совместным» контролем курдов и американских военных, объёмы грузоперевозок по этой трассе выросли. Это привело к одновременному снижению объёмов грузоперевозок через территорию Турции.Курдские источники:Для справки: M-4 является, по сути, трансграничной транспортной артерией. Она идёт из Ирака через сирийский Камышлы в сторону Манбиджа и крупнейшего города САР Алеппо. По этому участку и шло снабжение курдских отрядов. Далее трасса уходит в направление Идлиба, выходя на M-5. В конечном итоге автомобильная дорога ведёт в Латакию, к Средиземноморским портам.В сирийском Курдистане заявляют, что турецкие войска и протурецкие силы изначально начали бои на ключевых участках, позволяющих быстро выйти к M-4 с последующей возможностью создать там свои опорные пункты. Речь идёт о таких городах и посёлках как Ариша, Касимия, Рашидия, Дебс и некоторых других.Заявлено, что переход M-4 под контроль Турции является «планом Эрдогана по расширению турецкого влияния и преследованием неоосманских амбиций».В самой же Турции изначально не скрывали того, что действительно для них важна трасса M-4, но только не для получения контроля над грузоперевозками (трафиком нефти), а для того, чтобы пресечь снабжение YPG/PYD.