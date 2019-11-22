Кто заказывал цензуру и 1937-й год в России?

Недавно вся либеральная (в плохом смысле этого слова) тусовка была нешуточно так взбудоражена откровениями Максима Галкина на концерте. Дескать, и цензура в России ого-го, и Путин вообще не торт…Дамы и господа из «тех» СМИ, типа «Свободы», аж захлебывались, комментируя. Надо же, нашелся человек, который резанул правду-матку в глаза.Кому только – вот вопрос.На самом деле, да, Галкин сказанул весьма так откровенно, но… Вот как Станиславский, очень хочу сказать «Не верю».И вы все прекрасно понимаете, почему. Потому что господин Галкин не выходит из эфиров государственных телеканалов, его… супруга – почти полный кавалер ордена заслуг перед Отечеством…В общем, все это больше напоминает бессмертное «Пчелы против меда», не более того.Аккуратно так разрешенная и дозированная критика.Впрочем, если там кто-то хочет увидеть Галкина в статусе кандидата в президенты – не вопрос. Ну столько уже пошло рассказов о том, какой он честный, правильный, правдивый, бескорыстный, на любой выбор расхвалят.Однако, повторюсь, насчет цензуры Галкин прав. Она есть. И будет, потому что ее заказывают.Конечно, можно сказать, что это «кровавая гэбня» во власти начинает душить ростки инакомыслия. Не совсем так, точнее, совсем не так.Власть – она всего лишь власть. Она была, есть и будет. И есть еще стремительно тупеющее население, над которым так легко осуществлять контроль – это подарок, потому что власти проще закручивать гайки, когда электорат об этом просит.Спросите разумно: это кто это здесь просит, чтобы его подвергали цензуре? Кто не то больной, не то мазохист?А он, родной электорат, и просит. Пописывая жалобы в различные инстанции, например. От Роскомнадзора до элементарного МВД. Последних вообще жаль, ну куда современному сотруднику МВД разбираться в гневном заявлении на Юрия Апухтина, написавшего статью про Власова? Где среднестатистический сотрудник МВД и где Власов?И вот берет бедный полицейский за хобот кого-то из редакции с вопросом «Вы чего?», а тот ему объясняет, что Юрий Апухтин – это наш, харьковский, в Россию попал по обмену военнопленными, а до этого сидел в харьковских застенках СБУ. И написал он про генерала-предателя Власова более чем справедливо, и сам Апухтин не виноват, что дураку, владеющему интернетом, что-то там не понравилось.Или есть еще один на сайте автор, любитель самолетиков. Написал, понимаешь, негодник, что «Фокке-Вульф» был хорошим самолетом. Ату его, нечего тут фашистов хвалить-нахваливать! Подать статью за пропаганду фашизма в студию! Точнее, статью удалить, автора… с автором тоже что-то такое сделать.Вообще, мы в редакции уже начинаем привыкать. Уже жалобы и заявления в различные инстанции, от РКН до прокуратуры перешли из разряда удивительных в разряд регулярных. Чтобы месяц прошел без 4-5 таких событий, – всё, далеко в прошлом осталось.А что, собственно, удивительного?На стороне современного потребителя интернет-информации неудовлетворенное эго и полное отсутствие багажа знаний. Отсюда и кучи заявлений на тему «Ща я вам покажу, как меня не уважать».Кстати, неудивительно и вполне закономерно.Что там в 1937 году было? Ничего такого, правда? Да, «кровавый» Сталин гнобил народ. В тюрьмах, лагерях, на «стройках века».Это и сегодня обсуждают многие, тема никогда не затихнет, пока есть на свете дураки и оголтелые. «Роль Сталина и его вина в происшедшем в 30-е годы прошлого века» — отличная тема для того, чтобы возвысить себя и накинуть этакий флер интеллигентности.Беседуя время от времени с представителями той самой прослойки, диву просто даюсь, как у них все по полочкам разложено. Сталин виновен в репрессиях однозначно и бесповоротно. Точка. Аксиомально и не требует доказательств. Кому пруфы нужны – вон, в школьную программу, в труды Солженицына. Там все прекрасно расписано.Простите, а что делать с 5 (ПЯТЬЮ) МИЛЛИОНАМИ доносов, что хранятся до сих пор в архивах ФСБ?По логике, так как в те времена интернета, телевидения не было, да и радио не так уж часто встречалось (чем дальше от центров цивилизации), почта СССР немногим отличалась от почты России. Сталин что, лично явился во сне каждому написавшему донос и велел в приказном порядке сочинить как на ближнего, так и на дальнего?Получается, что являлся.И сочиняли. И это 5 миллионов только в архивах. Сколько сгорело и было уничтожено во время войны в той же европейской части СССР, можно только представлять. Думаю, два раза по столько, потому что не каждому доносу давали ход.Но то, что народ активно так строчил, не заморачиваясь эстетикой, ясно и понятно. И настрочили в итоге.И тут посетила меня одна мысль.А почему государство должно отказываться от халявной рабочей силы?Да, сложновато, типа, что раньше было, курица или яйцо, донос или ГУЛАГ? Успокою, ГУЛАГ был раньше. Концлагеря еще дедушка Ленин велел соорудить.Но вот использовать их как накопители халявной трудовой массы начали несколько позже, это так. Но суть не в том, о ГУЛАГе если и стоит говорить, то не здесь.Факт (может, слегка и притянутый за уши) в том, что советский народ начал повально строчить доносы (кто успевал), а государство начало пользоваться этими доносами.«По многочисленным просьбам трудящихся», помните?Вот не находите аналогий, нет? У нас сегодня тоже «по просьбам» и «при поддержке» населения сейчас реформы заворачивают – будь здоров. Кто, правда, просил и как поддерживал – это тайна великая есть, но эффект имеет место быть.И сегодня, как показывает практика, написание доносов начинает входить в моду. Что же, это неплохо. Написать на нарушителя ПДД, хама-чиновника, или взяточника – почему нет? Написать, тем более, что все сейчас можно отправить по интернету.Вообще, интернет – изящный инструмент для самоутверждения. Можно написать что-то, как Свое Мнение, можно написать куда-то. Или на кого-то. В общем – раздолье полное, да еще и безопасное.Цензура… А вот тут она и рождается, родимая. Именно таким вот образом, по «просьбам граждан», подписанными петициями и прочими инструментами запиливается.Понятно, что есть официальная государственная пропаганда. Которую несут в массы Первый канал, РТР и прочие. Со всеми вытекающими последствиями. И эта часть информации незыблема, как Эверест.На Украине все плохо, завтра доедят последних сурков. Весь мир хочет нас завоевать, надо быть наготове. Доллар скоро рухнет. Ну и так далее, согласно списку.Эта весьма профессиональная информация. Согласен с мнением Галкина, добротно и вкусно сваренная и полностью готовая к употреблению. Осталось только проглотить и усвоить. Думать совершенно не надо.А никто думать и не собирается.Не раз уже обсуждали, что даже у нас, даже в нашей довольно продвинутой аудитории наблюдается… некое упрощение. Да, очень просто проглядеть статью по диагонали (а некоторые и того не могут сделать, сложно), и поспешить со Своим Мнением, главная суть которого – заявить о тупости автора и показать, кто тут если не Хозяин, то сведущий и понимающий.А еще лучше, когда Его Величество Хайп. Броский заголовок, пять абзацев бреда (не стану показывать пальцами в некоторые СМИ), и успех гарантирован.А почему?А потому, что просто для употребления. Как и официоз. На одноклеточном уровне.И это тоже как бы цензура. Умные и почти умные статьи проигрывают хайповым. Так что их можно и не запрещать, сами вымрут, как динозавры. И останется только официальная позиция, которая вполне устраивает основное большинство питающихся в телевизоре и информационное потребилово в «Яндекс-Дзене».И получается, что мы сами устраиваем цензуру. Фактически запрещая материалы, которые идут вразрез с официальной точкой зрения, либо общепринятой в интернет-сообществе.Началось все с критики. Продолжилось жалобами. Что станет третьей ступенькой, ведущей к победе, я не озвучиваю, но по аналогии с 1937 годом нетрудно предположить.Будет именно так: жить станет легче (в плане информации, понятное дело), жить станет веселей.Сегодня сколько угодно можно обвинять государство в организации цензуры, но… Зачем, если мы сами неплохо так справляемся? Достаточно посмотреть на стремительно желтеющие заголовки центральных новостных агентств.В общем, верной дорогой идем, господа. Вопрос только – куда?Но куда бы ни завела нас эта весьма кривая дорожка, стоит всегда помнить, что ее мы мостим сами.