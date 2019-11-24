Гиперзвуковой удар. «Цирконы» для надводных кораблей
Нет на вооружении?..
Если отбросить некоторые условности, то «Циркон» можно назвать самым загадочным и таинственным образцом российских вооружений. Судите сами: нам давно показали «Армату» и уже представили первый серийный Су-57. Увидели «простые смертные» и другие новинки ВПК России: Х-47М2 «Кинжал», «Посейдон» (скорее всего, просто макет, но ладно) и даже боевой лазерный комплекс «Пересвет». Что же касается «Циркона», то история с данной ракетой более всего напоминает известный всем анекдот про суслика.
Напомним, в случае с «Цирконом» речь идет о гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракете, которая, если верить данным из открытых источников, уже способна развивать скорость 8 Махов и имеет дальность порядка 400-600 километров. Однако есть еще более впечатляющие данные. «А именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон" со скоростью полета около девяти махов, а дальностью — более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели», — заявил в феврале текущего года сам президент России.
Еще больше интересует общественность статус ракеты. То есть, существует ли вообще такая ракета. И здесь много интересного. Еще в 2017 году ТАСС со ссылкой на экс-главком ВКС России Виктора Бондарева сообщало, что Вооруженные силы РФ уже имеют в своем арсенале ракету «Циркон». Более скромную оценку состоянию программы дал в октябре 2019 года Владимир Путин. «"Циркон" обязательно будет», — отметил глава российского государства. Согласно расчетам, полет ракеты на максимальную дальность займет примерно пять минут. Вполне вероятно, что эффективного противодействия такой угрозе не будет иметь ни один современный флот мира.
Неудивительно, что информацию, касающуюся носителей гиперзвуковой ракеты приходится собирать по крупицам. Если верить СМИ, то «Цирконом» хотят вооружить почти все современные крупные российские корабли. Посмотрим на ситуацию более детально.
Первый пошел
19 ноября ТАСС опубликовал небезынтересный материал под названием «"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук». В нем говорилось, что первым надводным кораблем российского флота, который получит новую ракету, будет «Маршал Шапошников» — крупный противолодочный корабль проекта 1155, который входит в состав Тихоокеанского флота ВМФ России. Его можно узнать по характерному силуэту и бортовому номеру 543. Это не новый корабль: его ввели в строй в 1986 году. Однако это первый из представителей проекта 1155, который пройдет соответствующую модернизацию, после чего станет фрегатом.
Известно, что в ходе модернизации корабль получит универсальную пусковую установку 3С14, с помощью которой можно будет применять крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Всего по данным из открытых источников российский флот имеет в строю шесть больших противолодочных кораблей проекта 1155, не считая «Шапошникова». Еще один — «Адмирал Харламов» — находится в резерве.
Большому кораблю — гиперзвуковая ракета
Среди самых вероятных других носителей ракеты — российские «линкоры XXI века» — тяжелые атомные ракетные крейсера проекта 1144 «Орлан». Их у России два: «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов». Любопытная информация про первый из них появилась еще в 2016-м. «В ходе этой работы (модернизации, — «Военное обозрение») крейсер получит на вооружение гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон"», — писало тогда ТАСС. Это логичный шаг, который позволит сделать самые большие в мире не авианосные ударные боевые корабли эффективными боевыми единицами. Что, впрочем, вовсе не гарантирует их «неуязвимость» от атак с воздуха. Напомним, что палубной авиацией ВМФ РФ существенно обделен — единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в ремонте, который может затянуться навсегда.
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» начали на плавучем доке ПД-50, однако в ночь с 29 на 30 октября 2018 года произошла авария, в результате которой док затонул. Другого такого дока у России нет, так что корабль могут списать вовсе. Но даже если этого не произойдет, то его вряд ли будут перевооружать на «Цирконы»: с учетом возраста и «проблемной» истории корабля это дорого и нецелесообразно. Ранее, напомним, ТАСС писало, что авианосец может получить установку 3С14, в номенклатуру которой входит крылатая ракета «Циркон». Сейчас это, скорее всего, уже история.
Как, вероятно, и принятие в обозримом будущем на вооружение перспективных атомных эсминцев «Лидер», которых тоже ранее видели одними из главных носителей ракет «Циркон». «Россия построит два эсминца "Лидер" к концу 2020-х годов», — писало в феврале 2019 года издание «Известия». К тому времени может многое поменяться. Сейчас очень сильно критикуют выбор для корабля атомной энергоустановки, а также говорят об отсутствии средств на строительство таких эсминцев. Пожалуй, даже шансов на строительство нового российского авианосца больше, чем на производство атомных эсминцев. Которые, отметим снова, без прикрытия с воздуха будут просто очень удобными (и очень дорогими) мишенями для неприятельской палубной авиации.
Версии и домыслы
В 2018 году ВМФ России ввел в строй головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков». Всего таких кораблей хотят построить восемь: в обозримом будущем они должны стать одной из основ надводных сил ВМФ РФ. В марте 2019 года стало известно, что в конце 2019 года с «Адмирала Горшкова» впервые запустят ракету «Циркон».
«Адмирал Горшков» — современный боевой корабль, оснащенный пусковыми установками 3С14, что позволяет говорить о том, что перспективная гиперзвуковая ракета может «прописаться» на всех представителях проекта 22350. Это, вне всякого сомнения, существенно бы увеличило возможности российского флота.
Заметим также, что по состоянию на 2017 год носителями 3С14, помимо тогда еще окончательно не принятого на вооружение «Адмирала Горшкова», были фрегаты проекта 11356, корветы проекта 20385, ракетные корабли проекта 11661, малые ракетные корабли проекта 21631 и малые ракетные корабли проекта 22800. Все эти корабли существенно меньше головного фрегата проекта 22350. Ранее, кстати, появилась информация о том, что катера проекта 22800 «Каракурт» и проекта 21631 «Буян-М» могут вооружить облегченной версией «Циркона». Будут ли тратить деньги на все это или обойдутся лишь перевооружением крупных кораблей — другой вопрос.
Но в целом страх ряда западных обозревателей перед российским «москитным флотом» не лишен оснований. В то же время стоит прямо сказать, что полноценным рождением новой гиперзвуковой ракеты могло бы стать лишь появление ее авиационной версии. Однако для того чтобы уверенно об этом рассуждать, нужно знать, как минимум, массу и габариты изделия. А также будущее дальнего бомбардировщика Ту-22М3М и перспективы нового стратегического бомбардировщика — «невидимки», разрабатываемого в рамках программы ПАК ДА.
В глубокой теории в роли носителя такого оружия могли бы выступать фронтовые бомбардировщики Су-34, но, видимо, шансов на это еще меньше. В дальнейшем мы обязательно поговорим о том, какие российские субмарины могут получить гиперзвуковую ракету «Циркон».
- Автор:
- Илья Легат
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