Дело о пропавшей сантехнике

Жест доброй воли

Всё на месте

Вернуть еще и Крым?

Украина своим нынешним поведением напоминает героиню анекдота, мать мальчика, упавшего в реку. Случайный прохожий спас ребенка, вытащил из холодной воды и передал нерадивой мамаше. А та возьми да и спроси: «А где же его шапочка?»Когда Киев в лице прежде всего экс-президента Петра Порошенко отправил моряков на откровенную авантюру в Керченский пролив, там обязаны были предвидеть, что Россия в ответ на нарушение морских границ молчать не будет. Фактически их послали на смерть: российские власти были в своем праве открыть огонь на поражение и даже потопить все три «посудины» вместе с их экипажами.Но благодаря грамотным действиям защитников границы РФ никто в результате провокации не погиб. В конце концов, живые и вполне здоровые моряки вернулись на родину. Более того, теперь и корабли, создавшие тогда угрозу безопасности и использованные в качестве орудия осуществления антироссийского акта, были возвращены Украине. А та не спешит благодарить, да еще и спрашивает: «А где же унитазы?»Перед тем как обвинить российскую сторону в краже гальюнов, в Киеве заявили, будто бы с кораблей пропала техника. По словам командующего украинскими Военно-морскими силами Игоря Воронченко, Россия «угробила» суда. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский торжественно поклялся отремонтировать корабли, посланные на безнадежное дело его предшественником, в течение трех месяцев. Дополнительной «соли» в этот анекдот подсыпал освобожденный Россией от ответственности и отпущенный восвояси матрос Андрей Эйдер. Он пожаловался, что россияне украли у него плитку для готовки еды и к тому же… двадцать комплектов нижнего белья.Как заметил по поводу всех этих домыслов глава Республики Крым Сергей Аксенов, они демонстрируют «клозетный уровень» политики Киева. Этот уровень — «ниже ватерлинии». Политик напомнил о печальной судьбе российских судов, по-пиратски захваченных украинской стороной.Действительно: ожидать от Зеленского ответных благородных шагов, например, возвращения России рыболовецкого судна «Норд», не приходится. Напротив — в ответ на жест доброй воли Москва получила очередную порцию дурно пахнущих помоев.В ответ на данные инсинуации ФСБ РФ обнародовала видеозапись, из которой явно видно, что состояние кораблей во время передачи абсолютно нормальное, даже сантехника на месте. Представители Киева без каких-либо скандалов подписали все необходимые документы и в тот момент не говорили, будто бы чего-то не хватает. Если предположить, что фаянсовые изделия действительно потерялись где-то по дороге в Очаков, то винить в этом следует тех, кто переправлял корабли. Трудно, однако, ожидать, что будет объявлен иной виновник пропажи, кроме России.Вскоре стал ясен мотив раздутого Киевом «гальюнного детектива». По крайней мере, один из главных мотивов. Он прост до неприличия: деньги. Так, украинский МИД озвучил намерение потребовать от РФ компенсации за инцидент в Керченском проливе.А тут еще и шестая годовщина «евромайдана»! Как ее не отметить новыми громкими антироссийскими заявлениями! И не только по поводу трех несчастных «посудин», но еще и насчет Крыма. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк — уже который раз! — напомнил соотечественникам о необходимости вернуть полуостров. Эти слова звучат в незалежной с того самого момента, как историческая справедливость в отношении Крыма восторжествовала.Какие бы рыцарские жесты ни делала Москва, они не будут оценены по достоинству — напротив, помимо кучи оскорблений, прозвучит и дежурное требование о «деоккупации» Крыма.А крымчане вспоминают еще одну годовщину. Четыре года назад из-за усилий украинских радикалов и некоторых крымскотатарских деятелей полуостров оказался в энергоблокаде. Блэкаут сплотил жителей Крыма, но экономический ущерб он, конечно, нанес. Как и водная блокада — перекрытие Северо-Крымского канала. Этот ущерб — ясное дело — значительно выше стоимости неведомо куда подевавшейся сантехники.А может, стоит сделать еще один жест, так сказать, доброй воли? Взять да и подарить Украине три унитаза — по числу тех самых кораблей! И пусть на одном из них будет написано: «Майдан 2004 года», на другом — «Евромайдан 2013 года», а на третьем — «Провокация в Керченском проливе». Именно в это изделие слились майданные надежды рядовых украинцев на лучшую жизнь и на помощь Европы, туда же сольются и киевские иллюзии по поводу Крыма.