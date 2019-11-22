В Минобороны РФ анонсировали появление танков с "городской" защитой в 2020 году
Танковая составляющая Вооружённых сил России совершенствуется, исходя из опыта, полученного в различного рода локальных конфликтах.
Об этом в интервью «Известиям» рассказал генерал-майор Сергей Бибик – начальник Главного автобронетанкового управления министерства обороны РФ.
По словам генерала, в 2020 году в войска будут поставлены комплекты дополнительной защиты танков и другой бронетехники с той целью, чтобы они могли с большей эффективностью применяться в возможных боях в городских условиях. Речь идёт о современных комплектах для танков и БМП, которые, как отметил Сергей Бибик, могли бы применяться на урбанизированной местности.
«Городская» защита танков и боевых машин пехоты, по сути, представляет всеракурсную защиту. Особое внимание при установке на бронемашины такой защиты уделяется бортам и корме военной техники. Речь может идти в том числе и о кумулятивных решётчатых экранах. Такие экраны на танках советского (российского) производства сегодня активно использует, к примеру, сирийская правительственная армия, опыт которой вполне могли учесть и в российских Вооружённых силах.
Дополнительными элементами «городской» защиты танка обычно являются бронещитки, которые закрывают внешнее вооружение. Речь в первую очередь о пулемёте, устанавливаемом на башне танка.
По словам генерал-майора Бибика, как пишут в «Известиях», в ВС РФ будет принято на вооружение 15 образцов автомобильной и бронетанковой техники, «которая по ряду параметров превосходит иностранные аналоги». Это появление анонсировано на 2020 год.
Основные ожидания связаны, конечно же, с принятием на вооружение серийной бронетехники на платформе «Армата» - включая танки Т-14.
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